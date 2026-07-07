Insigne, domani la firma con la Sampdoria: pronto un contratto annuale

La stagione appena conclusa ha mostrato un Insigne in uno stato di forma tutto sommato buono, o almeno adatto alla Serie B. Con il Pescara, ultimo in classifica, ha provato l’impresa disperata, mettendo a segno 5 gol e 3 assist in 13 presenze. Purtroppo non sono bastati e il Delfino è retrocesso in Serie C, con il codazzo di polemiche aggiuntive per il rigore non tirato contro il Padova (lasciato a un calciatore meno esperto che lo sbagliò) e che fece infuriare i tifosi biancazzurri.