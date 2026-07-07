Insigne, domani la firma con la Sampdoria: pronto un contratto annuale
Di Marzio: "Ci sarà un' opzione per un’ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali." L'ex Napoli ripartirà dalla Serie B
Dopo le indiscrezioni di tre giorni fa, ecco che arrivano le conferme: Lorenzo Insigne ripartirà dalla Sampdoria, in Serie B.
Insigne-Sampdoria, ci siamo
Riporta Di Marzio:
“Lorenzo Insigne è pronto a ripartire dalla Sampdoria. L’ex Napoli è infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blucerchiato.
Per il classe 1991 è pronto un contratto annuale, con opzione per un’ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Insigne torna così protagonista in Serie B dopo l’esperienza al Pescara nella seconda parte della scorsa stagione.”