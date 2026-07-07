Insigne, domani la firma con la Sampdoria: pronto un contratto annuale

Di Marzio: "Ci sarà un' opzione per un’ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali." L'ex Napoli ripartirà dalla Serie B

Insigne, domani la firma con la Sampdoria: pronto un contratto annuale

Db Verona 13/03/2022 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le indiscrezioni di tre giorni fa, ecco che arrivano le conferme: Lorenzo Insigne ripartirà dalla Sampdoria, in Serie B.

Insigne-Sampdoria, ci siamo

Insigne

 

Riporta Di Marzio:

Lorenzo Insigne è pronto a ripartire dalla Sampdoria. L’ex Napoli è infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blucerchiato.

Per il classe 1991 è pronto un contratto annuale, con opzione per un’ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. Insigne torna così protagonista in Serie B dopo l’esperienza al Pescara nella seconda parte della scorsa stagione.”

La stagione col Pescara

Insigne fischiato

 

La stagione appena conclusa ha mostrato un Insigne in uno stato di forma tutto sommato buono, o almeno adatto alla Serie B. Con il Pescara, ultimo in classifica, ha provato l’impresa disperata, mettendo a segno 5 gol e 3 assist in 13 presenze. Purtroppo non sono bastati e il Delfino è retrocesso in Serie C, con il codazzo di polemiche aggiuntive per il rigore non tirato contro il Padova (lasciato a un calciatore meno esperto che lo sbagliò) e che fece infuriare i tifosi biancazzurri.