Infantino alle Federazioni: “Chi accetta il piano Fifa entro il 19 settembre, avrà dieci miliardi di dollari”

La lettera di Infantino

La stampa britannica è quella più inferocita. Il piano di fondo di Infantino è cercare di creare un equilibrio calcistico e quindi far crescere le altre federazioni e indebolire il calcio europeo. E chi è che domina finanziariamente in Europa? Il calcio inglese. Questo per spiegare il motivo della rabbia. Non è etico. È economico. Di potere.

Il Times parla della lettera inviata alle 211 federazioni Mondiali:

“Infantino illustra i vantaggi economici derivanti dall’ingresso di investitori privati nel torneo e spiega che la decisione dovrà essere presa entro il 19 settembre.

Secondo quanto scritto dal presidente della Fifa, un pacchetto finanziario complessivo da 10 miliardi di dollari (circa 7,5 miliardi di sterline) sarà disponibile se le federazioni aderiranno al progetto, mentre in caso di rifiuto i finanziamenti si fermeranno a 2,7 miliardi di dollari: quasi il 75% in meno.”

Il contenuto della lettera

Nella lettera di Infantino, visionata dal Times, si legge:

“La decisione se procedere o meno con questa proposta spetta interamente a voi.

Qualora decidiate di procedere, questo pacchetto da 10 miliardi di dollari sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2027, dando inizio alla prossima fase del nostro percorso comune.

Qualora invece decidiate di mantenere lo status quo e respingere questa proposta, continueremo comunque con l’espansione già programmata del programma Forward (i fondi destinati allo sviluppo), pari a 2,7 miliardi di dollari, come precedentemente presentato.

Nel prossimo ciclo, a partire dal 1° gennaio 2027, ogni federazione membro avrà la possibilità di accedere fino a 40 milioni di dollari per federazione nell’ambito di questa proposta”

Infantino a envoyé une lettre à tous les présidents de fédération en leur donnant jusqu’au 19 septembre pour soutenir son projet de société commerciale/privatisation des revenus (notamment de la Coupe du Monde) en échange de généreuses subventions Voici quelques extraits de la… pic.twitter.com/rCA67rjUqA — Romain Molina (@Romain_Molina) July 29, 2026

Praticamente hanno già deciso.

La reazione della Federazione americana