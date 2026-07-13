Il Napoli prende il 2008 Mattia Esposito dal Sorrento. Lo girerà al Bari

Arriva dalla Serie C. È un'ala che ha segnato un gol in 23 presenze lo scorso anno. Ama attaccare la profondità. Il suo futuro al Bari, com'è stato per Rao

Il Napoli sta pian piano cominciando il calciomercato, nonostante debba fare ancora tante cessioni. Gli azzurri si sono assicurati le prestazioni del classe 2008 Mattia Esposito dal Sorrento. Lo scrive Gianluca Di Marzio su X. L’attaccante potrebbe poi essere girato al Bari in prestito, in Serie B, come dicono a Sky Sport 24.

.@sscnapoli, preso l’attaccante classe 2008 Mattia Esposito dal Sorrento — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2026

Chi è Mattia Esposito, nuovo innesto del Napoli

Ala che ama attaccare la profondità, dotato di grande freddezza nell’ultimo tocco. Ha iniziato a giocare alla Real San Ferdinando, un ritrovo che nasce attorno alla chiesa di San Ferdinando a Napoli. Fu convocato dalla Nazionale italiana Under 18, dal ct Massimiliano Favo per uno stage; è stato uno dei pochi provenienti dalla Serie C ad essere chiamati, segnale di uno spiccato talento.

L’esordio nella prima squadra del Sorrento avviene alla fine del 2024, il suo primo gol tra i professionisti è arrivato in un 6-0 contro il Taranto Fc, ma non gli è stata assegnata dopo l’estromissione dei pugliesi dalla Serie C e la conseguente cancellazione delle partite da loro disputate. La scorsa stagione ha segnato 1 gol in 23 presenze.

Il Napoli, con il ds Giovanni Manna, si assicura dunque un profilo giovane e prospetto per il futuro. Il percorso di Esposito potrebbe essere simile a quello di Emanuele Rao, arrivato dalla Spal e successivamente girato in prestito al Bari.