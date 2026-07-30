Il messaggio di Donnarumma? Dopo aver rischiato Pirlo, un minimo di euforia è comprensibile

La governance della Nazionale ha fallito al primo intoppo, è il caso di chiarire il concetto di delega

di Espedito - Malagò e Maldini non si sono intesi su "scelta condivisa". Nelle imprese la delega non consiste nel dire: fai quello che vuoi. Ma nel dire: questo è ciò che vogliamo ottenere, questo è il perimetro nel quale puoi decidere, questi i rischi su cui dobbiamo tornare a parlarci