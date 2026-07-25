Il mercato a parte del Real Madrid: 100 milioni per Diomande del Lipsia

Lo riporta Fabrizio Romano: "Il Psg ha già un accordo con il giocatore, ma non c'è intesa tra i club. Diomande è aperto anche all'ipotesi Real". Lo immaginate con Vini e Mbappè?

Si era indubbiamente messo in mostra al Mondiale con la sua Costa d’Avorio, ma così è magari un tantino esagerato. Okay che i prezzi sono gonfiati all’inverosimile (vedi un Lucca a 40 milioni), ma 100 milioni così sull’unghia per un 2006… Sta di fatto che l’offerta recapitata al Lipsia per Diomande è questa, e il club tedesco starà probabilmente facendo i salti di gioia. D’altronde non si è mica il Real Madrid a caso.

Real, ecco l’offerta per Diomande

Riporta Romano:

“Yan Diomande è aperto al trasferimento al Real Madrid, mentre il club si appresta a presentare una nuova offerta superiore ai 100 milioni di euro. Diomande accoglierebbe a braccia aperte il Real Madrid come prossima destinazione, qualora dovesse essere raggiunto un accordo con il Lipsia nei prossimi giorni.

Il Psg ha già un accordo con il giocatore, ma non c’è intesa tra i club. Diomande è aperto anche all’ipotesi Real e ora attende le società.

Il Real Madrid è pronto a farsi avanti con una nuova offerta ufficiale, dopo che la proposta iniziale da 90 milioni più 10 di bonus è stata rifiutata dal Lipsia.”

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La strategia del Real

Insomma, dopo l’arrivo di Mourinho e gli acquisti di Dumfries, Cucurella, Konaté e Bernardo Silva — pronti a dare quel quid di esperienza e prontezza —, ecco l’offerta per una giovane stella che farà molto parlare di sé in futuro. Un’ala destra (capace di giocare anche sull’altro lato) che possiede un’esplosività e un dribbling eccezionali. Le sue caratteristiche formerebbero un cocktail micidiale insieme a Mbappé e Vinícius. Sembra proprio che i Blancos siano rimasti fin troppo scottati dalle vittorie blaugrana in questi ultimi due anni e vogliano tornare in grandissimo stile.