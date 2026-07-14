Il medico del Senegal era un ginecologo. “I giocatori sospettavano qualcosa…”

L'annuncio della Federazione: "Era con noi da 10 anni, ma non ha la formazione adeguata per seguire gli atleti". Chissà quante ecografie avrà prescritto

Chissà quante ecografie avrà prescritto nei dieci anni in cui è stato il medico ufficiale della nazionale senegalese. Perché alla fine, pochi giorni dopo il licenziamento di Pape Thiaw e del suo staff, la Federazione calcistica senegalese, durante una conferenza stampa dedicata alla revisione dei Mondiali, ha svelato che il dottor Fedior, il medico che seguito la squadra anche ai Mondiali, era in realtà “un ginecologo di formazione”.

“L’abbiamo scoperto tardi”

“Il nostro medico capo – ha detto il Presidente della federazione – non ha il profilo accademico necessario per supportare i nostri atleti. Il dottor Fedior è un ginecologo di formazione, e anche questo l’ho scoperto tardi. I giocatori non erano convinti“.

Dopo il fiasco e l’eliminazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali contro il Belgio – ricorda L’Equipe – si sono susseguite rivelazioni su disfunzioni interne alla Federazione, dall’organizzazione della delegazione al funzionamento dello staff, passando per le condizioni di preparazione”.