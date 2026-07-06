Haaland ha mostrato a Endrick come si segna, forse Ancelotti avrebbe fatto bene a escluderlo

Endrick ha avuto una chiara occasione da gol che ha sprecato. Athletic pone il dubbio: Ancelotti ha convocato lui e Neymar solo per non irritare i tifosi brasiliani?

La stampa inglese ovviamente celebra la vittoria dell’Inghilterra in dieci uomini per 3-2 sul Messico. Quarti di finale contro la Norvegia. E negli articoli su Norvegia-Brasile si sofferma sulla differenza tra Endrick e Haaland.

Haaland segna, Endrick no: si apre il dibattito sulla nuova stella brasiliana

Il Times scrive in merito al giovane attaccante brasiliano:

Endrick avrebbe dovuto segnare entro un minuto dalla sostituzione di Cunha quando gli è stato dato un passaggio davanti la porta. Ma ha preso la palla troppo vicino a Nyland e ha finito per tirarla lontana dal palo. Haaland gli ha mostrato come si rifinisce con i suoi due gol.

Anche Athletic, portale sportivo del New York Times, si sofferma su Endrick e il fatto che Ancelotti inizialmente non l’avesse considerato nelle sue rotazioni:

Dopo averlo messo da parte al Real Madrid, l’allenatore italiano lo ha escluso anche dalla Nazionale brasiliana. Prima del torneo, inoltre, circolavano voci secondo cui Ancelotti avrebbe portato Neymar ai Mondiali solo per tenerselo stretto e per non irritare la popolazione brasiliana, che adora l’attaccante del Santos. Entrambi sono stati utilizzati con parsimonia, per usare un eufemismo, ma sono stati chiamati in causa quando il Brasile cercava il gol della vittoria. Endrick si è trovato a tu per tu con il portiere e poi ha calciato in fretta e furia ampiamente a lato.

Haaland, maestro nel suo mestiere, ha fatto la differenza per la sua squadra quando gli si è presentata una grande occasione. Endrick non è riuscito a fare lo stesso, e sebbene Neymar abbia segnato un rigore nei minuti finali, non è bastato al Brasile.