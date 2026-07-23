Guardiola vuole 20 milioni per allenare la Nazionale, la Figc gliene offre 10

A scriverlo è la Gazzetta che sottolinea lo scarso ottimismo di Maldini e Leonardo. Dopodiché si tornerebbe a bomba, con le divisioni con Malagò su Pirlo, Mancini e Conte

Sta diventando una barzelletta la ricerca del commissario tecnico della Nazionale (qui l’anacronistico no del presidente del Coni Buonfiglio agli stranieri). I giorni passano e la panchina resta sempre vuota. Adesso è stata lanciata un’operazione straordinaria, quella che potrebbe portare a Guardiola. I quotidiani oggi sono pessimisti ma è tutto da stabilire. Di certo la decisione non verrà presa oggi in occasione della visita che Malagò, Maldini e Leonardo faranno all’assemblea della Lega Serie A per illustrare il loro progetto sul calcio italiano.

La Gazzetta scrive che

“i due inviati speciali a Barcellona, Maldini e Leonardo, sono tornati in Italia con poco ottimismo”.

Solo la famiglia può spingere Pep a Coverciano

Che

“sul piatto hanno messo un progetto a 360 gradi che vedrebbe Pep al centro di tutto, con la possibilità di offrire al calcio italiano una nuova filosofia a partire dai settori giovanili”.

Pep sarebbe preoccupato per la gravosità dell’impegno, voleva prendersi una pausa. Lo ha promesso alla famiglia. Quindi secondo la Gazza solo la famiglia può spingerlo per il sì.

Resta poi il problemino economico. A detta del quotidiano sportivo c’è una distanza significativa tra l’offerta della federcalcio (che comunque è altissima, record per la Nazionale) e la richiesta del catalano. La Figc sarebbe pronta a sborsare 10 milioni a stagione per Guardiola; lui ne vorrebbe 20. Almeno così scrive la Gazzetta.