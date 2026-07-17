Guardiola si chiama fuori dalla Nazionale: “Amo il calcio, ma è il momento di una pausa. Voglio provare a scoprire la vita”

“Mentalmente non mi manca nulla, ho iniziato ad allenare a 37 anni, tutto durante la mia vita è stato legato al calcio. Ora voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose non legate al calcio. Amo il mio lavoro ma c’è un momento in cui senti di doverti prendere una pausa. Forse un giorno mi sveglierò e dirò ‘Ok, voglio tornare ad allenare’, devo sentire che mi manca e adesso non lo sento”.

Sto cercando di capire quale sarà la mia vita

Infine:

“Sto cercando di capire quale sarà la mia vita, ho deciso di fermarmi perché voglio prendermi un po’ più cura di me stesso. Voglio stare di più con i miei figli e con mio padre, che ha 95 anni ed è ancora qui. Sono arrivato a 56 anni, non sono più giovane, la prospettiva un po’ cambia. Mi sto ancora sistemando dopo che mi sono fermato ma sta andando abbastanza bene”.

E fai bene, Pep. Ora vediamo a noi che toccherà: se Pirlo o Palladino.