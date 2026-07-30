Giuffredi (agente Favasuli): “Piace molto a Manna, ma al momento non c’è una vera trattativa”

A Radio Kiss Kiss: "Ha diverse richieste in Serie A. Vedremo se arriverà in Nazionale indossando la maglia del Napoli oppure quella di un'altra squadra". Su Marianucci: "Allegri è soddisfatto di lui"

Il lavoro di analisi e scrematura della rosa extra large del Napoli procede e probabilmente toccherà il suo culmine a Castel di Sangro. Nel frattempo, potremmo dire di aver ritrovato un difensore: Luca Marianucci, apprezzato da Allegri. Sul mercato, invece, purtroppo ancora niente, con la trattativa per Favasuli che non decolla. Le parole dell’agente di entrambi, Mario Giuffredi, a Radio Kiss Kiss.

Le parole di Giuffredi su Favasuli

“È giovane e ha dimostrato il suo valore. In lui rivedo il Di Lorenzo che approdò al Napoli. Ha diverse richieste in Serie A. Vedremo se arriverà in Nazionale indossando la maglia del Napoli oppure quella di un’altra squadra. A Manna piace davvero molto e lo apprezza parecchio, posso dire che è un profilo seguito con interesse dal Napoli.

In questo momento credo che Napoli e Favasuli possano rappresentare un abbinamento ideale, anche se al momento non esiste ancora una vera trattativa. Più avanti le cose potrebbero evolversi e vedremo cosa succederà”.

“Allegri è soddisfatto di Marianucci”

Parlando invece di Marianucci,

“Mi riferiscono che sono molto soddisfatti. Mi hanno trasmesso anche la piena soddisfazione di Allegri”.

Parole che sanno di conferma.