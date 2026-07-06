Gila-Milan, la Lazio fa muro: Lotito rifiuta la prima offerta (25+5) e chiede 30 milioni per dire sì al difensore

Il Milan ha l'accordo con il giocatore — quinquennale a 5 milioni a stagione — e ha mandato l'agente a Roma per trattare. Ma sul cartellino Lotito non fa sconti: respinta la prima proposta da 25 milioni più bonus, la richiesta resta di 30, complice anche la clausola del 50% sulla rivendita che spetta al Real Madrid.

Braccio di ferro sull’asse Milano-Roma per Gila: il Milan spinge, ma la Lazio di Lotito fa muro. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio (Sky), i rossoneri hanno trovato l’intesa totale con lo spagnolo e il suo agente Alejandro Camaño — un contratto fino al 2031 da circa 5 milioni a stagione — ma la prima offerta al club biancoceleste, da 25 milioni più 5 di bonus, è stata rifiutata.

Gila-Milan: perché Lotito non fa sconti

La posizione della Lazio è netta: nonostante il contratto di Gila sia in scadenza nel 2027, Lotito parte da una richiesta di 30 milioni e non intende scendere. Sul prezzo pesa anche la clausola del 50% sulla futura rivendita che il difensore porta in dote al Real Madrid, che riduce l’incasso netto e spinge il presidente a tenere alta l’asticella. Per questo l’agente Camaño è volato a Roma per un incontro con la Lazio, con l’obiettivo di avvicinare le parti: l’operazione, filtra, dovrebbe definirsi tra l’inizio e la metà di luglio.

La beffa del Napoli (e dell’Atalanta)

Per i tifosi azzurri è un capitolo che brucia. Gila era un obiettivo concreto del Napoli, ma alla fine è stato il Milan a soffiarlo in due giorni, convincendo il giocatore con i 5 milioni a stagione. Il motivo del sorpasso è noto: il Napoli non si è potuto muovere perché deve prima cedere, e le proposte di Napoli e Atalanta prevedevano una parte cash più bassa e delle contropartite tecniche (Lucca dagli azzurri, un giovane dai bergamaschi), soluzioni che Lotito ha rispedito al mittente. Del resto il Giuntoli-pensiero aveva già trovato un accordo con la Lazio a 25 milioni, ma è mancato il sì del giocatore.

Ora tocca al Milan avvicinarsi ai 30

La distanza, in fondo, non è abissale: 25+5 di bonus contro i 30 richiesti. Con l’accordo sul giocatore già in tasca, ai rossoneri basta limare per chiudere il primo grande colpo in difesa dell’era Amorim. La Lazio, dal canto suo, aspetta l’offerta giusta senza fretta. E il Napoli, che in questa sessione rischia di perdere sia Gila sia Khalaili, resta a guardare la trattativa altrui, con la sensazione di aver lasciato sfuggire un profilo su cui aveva puntato.