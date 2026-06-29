La Germania fuori ai rigori col Paraguay: il fallimento di Nagelsmann, arriverà Klopp

Ai rigori dopo l'1-1 al 120esimo. In Germania è già polemica: Baumann avrebbe parato più rigori di Neuer. Nagelsmann ha le ore contate. Lo Spiegel: "sconfitta umiliante"

La Germania fuori ai rigori col Paraguay: il fallimento di Nagelsmann, arriverà Klopp

Germany's players reacts during the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

La Germania non ha mai avuto un’identità di squadra

La sorpresa della giornata è arrivata dopo mezzanotte, almeno in Italia. Non è stato il Brasile che invece ha rimontato contro il Giappone. La Germania è andata fuori. Battuta ai rigori dal modesto Paraguay dopo che i supplementari sono finiti 1-1. Protagonista il portiere Orlando Gill che ha parato due rigori: a Haavertz e Woltemade. E dire che Chilavert – portiere monumento del Paraguay – lo aveva criticato. Ma protagonisti sono stati soprattutto i tiratori tedeschi. La Germania era sotto di due rigori. Il Paraguay si è divorato due match-point ma a oltranza Tah l’ha buttata in tribuna e Jose canale non ha fallito il terzo match-point.

Va a casa una delle favorite che però non aveva mai impressionato. È il fallimento di Nagelsmann uno di quegli allenatori intoccabili la cui fama è nettamente superiore al suo palmares: una Bundesliga col Bayern Monaco. La Germania non ha mai dimostrato di avere un’identità.

In Germania qualcuno grida allo scandalo per il gol annullato a Tah ma effettivamente il difensore Anton (molto scorretto) sul corner ha nettamente  ostacolato il portiere paraguaiano.

Lo Spiegel durissimo: “sconfitta umiliante”

Spietato lo Spiegel:

“Decisione arbitrale o meno: la Germania può incolpare solo se stessa per questa eliminazione. Contro un avversario nettamente inferiore, la nazionale tedesca non ha trovato altra soluzione che cross e calci piazzati per 120 minuti. È stata una sconfitta umiliante, a cui si è aggiunta poi la sfortuna”. 

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La Süddeutsche sottolinea che Neuer ha parato un solo rigore (l’altro, Sanabria l’ha buttato fuori) e si chiede se con Baumann sarebbe andata diversamente.

Nagelsmann non resterà sulla panchina tedesca. Il successore c’è già: si chiama Jurgen Klopp.