La Germania fuori ai rigori col Paraguay: il fallimento di Nagelsmann, arriverà Klopp

Ai rigori dopo l'1-1 al 120esimo. In Germania è già polemica: Baumann avrebbe parato più rigori di Neuer. Nagelsmann ha le ore contate. Lo Spiegel: "sconfitta umiliante"

La Germania non ha mai avuto un’identità di squadra

La sorpresa della giornata è arrivata dopo mezzanotte, almeno in Italia. Non è stato il Brasile che invece ha rimontato contro il Giappone. La Germania è andata fuori. Battuta ai rigori dal modesto Paraguay dopo che i supplementari sono finiti 1-1. Protagonista il portiere Orlando Gill che ha parato due rigori: a Haavertz e Woltemade. E dire che Chilavert – portiere monumento del Paraguay – lo aveva criticato. Ma protagonisti sono stati soprattutto i tiratori tedeschi. La Germania era sotto di due rigori. Il Paraguay si è divorato due match-point ma a oltranza Tah l’ha buttata in tribuna e Jose canale non ha fallito il terzo match-point.

Va a casa una delle favorite che però non aveva mai impressionato. È il fallimento di Nagelsmann uno di quegli allenatori intoccabili la cui fama è nettamente superiore al suo palmares: una Bundesliga col Bayern Monaco. La Germania non ha mai dimostrato di avere un’identità.

In Germania qualcuno grida allo scandalo per il gol annullato a Tah ma effettivamente il difensore Anton (molto scorretto) sul corner ha nettamente ostacolato il portiere paraguaiano.

Lo Spiegel durissimo: “sconfitta umiliante”

Spietato lo Spiegel:

“Decisione arbitrale o meno: la Germania può incolpare solo se stessa per questa eliminazione. Contro un avversario nettamente inferiore, la nazionale tedesca non ha trovato altra soluzione che cross e calci piazzati per 120 minuti. È stata una sconfitta umiliante, a cui si è aggiunta poi la sfortuna”.

La Süddeutsche sottolinea che Neuer ha parato un solo rigore (l’altro, Sanabria l’ha buttato fuori) e si chiede se con Baumann sarebbe andata diversamente.

Nagelsmann non resterà sulla panchina tedesca. Il successore c’è già: si chiama Jurgen Klopp.