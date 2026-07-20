Garcia non è più il ct del Belgio: “Lascio la Nazionale tra le otto prime del Mondo”

Belgio, Garcia non sarà più il ct

Si legge sul sito della Federazione belga:

“Rudi Garcia e la Rbfa (Federazione calcistica belga) non prolungheranno il contratto in scadenza il 31 luglio 2026. Rudi Garcia aveva assunto l’incarico il 1° febbraio 2025, raccogliendo l’eredità di Domenico Tedesco.

Sotto la sua guida tecnica, i Red Devils belgi hanno conquistato la permanenza nella Lega A della Uefa Nations League e ottenuto la qualificazione al Mondiale Fifa 2026. Nella Coppa del Mondo, il Belgio è stato eliminato ai quarti di finale dalla Spagna, poi laureatasi campione del mondo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Belgian Red Devils (@belgianreddevils)

Le parole di Mannaert e Garcia

Il ds della Nazionale, Mannaert, ha dichiarato:

“Rudi Garcia ha indubbiamente avuto un ruolo fondamentale nel rilancio dei Red Devils belgi. È stato nominato commissario tecnico in un contesto sportivo ed economico complesso. Grazie soprattutto al suo impegno e alla sua esperienza, è stata ristabilita la coesione del gruppo e sono stati raggiunti risultati importanti nell’ultimo Mondiale Fifa.”

E Garcia:

“Dopo i colloqui avuti con la Rbfa, abbiamo deciso di non prolungare l’eccellente percorso che abbiamo condiviso negli ultimi 18 mesi. Lascio il Belgio nella Lega A della Uef Nations League e tra le prime otto nazionali al mondo.

Vorrei ringraziare il mio straordinario gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che ci hanno sostenuto durante tutto questo Mondiale. Auguro al Belgio ogni successo nel proseguimento del percorso di ricambio generazionale che sono stato orgoglioso di contribuire ad avviare.”