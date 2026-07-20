Garcia non è più il ct del Belgio: “Lascio la Nazionale tra le otto prime del Mondo”
La decisione arriva di comune accordo. L'ex Napoli: "Auguro al Belgio ogni successo nel proseguimento del percorso di ricambio generazionale che sono stato orgoglioso di contribuire ad avviare."
Belgio, Garcia non sarà più il ct
Si legge sul sito della Federazione belga:
“Rudi Garcia e la Rbfa (Federazione calcistica belga) non prolungheranno il contratto in scadenza il 31 luglio 2026. Rudi Garcia aveva assunto l’incarico il 1° febbraio 2025, raccogliendo l’eredità di Domenico Tedesco.
Sotto la sua guida tecnica, i Red Devils belgi hanno conquistato la permanenza nella Lega A della Uefa Nations League e ottenuto la qualificazione al Mondiale Fifa 2026. Nella Coppa del Mondo, il Belgio è stato eliminato ai quarti di finale dalla Spagna, poi laureatasi campione del mondo.”
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Le parole di Mannaert e Garcia
Il ds della Nazionale, Mannaert, ha dichiarato:
“Rudi Garcia ha indubbiamente avuto un ruolo fondamentale nel rilancio dei Red Devils belgi. È stato nominato commissario tecnico in un contesto sportivo ed economico complesso. Grazie soprattutto al suo impegno e alla sua esperienza, è stata ristabilita la coesione del gruppo e sono stati raggiunti risultati importanti nell’ultimo Mondiale Fifa.”
E Garcia:
“Dopo i colloqui avuti con la Rbfa, abbiamo deciso di non prolungare l’eccellente percorso che abbiamo condiviso negli ultimi 18 mesi. Lascio il Belgio nella Lega A della Uef Nations League e tra le prime otto nazionali al mondo.
Vorrei ringraziare il mio straordinario gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che ci hanno sostenuto durante tutto questo Mondiale. Auguro al Belgio ogni successo nel proseguimento del percorso di ricambio generazionale che sono stato orgoglioso di contribuire ad avviare.”