Fuori Abisso, Dionisi e altri tre: la CAN di Serie A cambia volto in una fase incandescente

Cambia la squadra degli arbitri di Serie A e B. Con il comunicato ufficiale della Associazione Italiana Arbitri, cinque direttori di gara sono stati dismessi dalla CAN (la Commissione Arbitri Nazionale) per la stagione 2026-2027. Il nome più noto è quello di Rosario Abisso, della sezione di Palermo, da anni stabilmente tra i massimi organici. Ma attenzione: le motivazioni delle uscite non sono tutte uguali, e proprio qui si annida la parte più delicata.

Arbitri dismessi: chi esce e le due motivazioni

Il comunicato distingue due categorie. Abisso, Ivano Pezzuto (Lecce) e Marco Piccinini (Forlì) sono stati avvicendati per limite di permanenza nel ruolo, in base all’articolo 19, comma 2, lettera e) del Regolamento degli Organi Tecnici: prevede l’uscita di chi ha raggiunto i dieci anni nello stesso organico, salvo essersi piazzato tra i primi 25 nella graduatoria di merito. Non è dunque, automaticamente, una bocciatura tecnica, ma un meccanismo che tiene insieme anzianità e rendimento. Diverso il caso di Federico Dionisi (L’Aquila) e Luca Massimi (Termoli), tagliati per “motivate valutazioni tecniche”: formula che certifica una scelta legata al rendimento della stagione.

Il caso Dionisi e le valutazioni tecniche

È soprattutto la posizione di Dionisi ad aver attirato l’attenzione nelle ultime settimane, perché il suo nome è finito nel dibattito interno sulle graduatorie, sui voti degli osservatori e sui criteri che determinano promozioni, conferme e dismissioni. Un dibattito che va avanti da mesi: dall’idea che si vada verso il professionismo e lo svuotamento dell’Aia, fino alla domanda di fondo, cioè se il sistema stia davvero dando a Rocchi gli strumenti per migliorare i suoi arbitri. Il tema delle valutazioni, insomma, è esattamente quello su cui la categoria chiede da tempo chiarezza.

Cinque promossi dalla CAN C, in una fase incandescente

Al posto degli uscenti entrano cinque arbitri promossi dalla CAN C: Marco Di Loreto (Terni), Mattia Drigo (Portogruaro), Dario Madonia (Palermo), Edoardo Manedo Mazzoni (Prato) e Alberto Poli (Verona). La nuova CAN 2026-2027 sarà così composta da 42 arbitri effettivi. La pubblicazione dei ruoli, però, arriva in un momento tutt’altro che sereno per il mondo arbitrale italiano: le dismissioni non sono solo un normale ricambio, ma si inseriscono in un contesto di tensioni e richieste di trasparenza, tra la riforma discussa da Figc, Lega e Rocchi e le turbolenze ai vertici, fino al giorno del giudizio per il presidente dell’Aia Zappi. Non a caso lo stesso Rocchi, mesi fa, era arrivato a porre la fiducia sui suoi arbitri, pronto a dimettersi. L’Aia, intanto, ha scelto la linea ordinaria: cinque dentro, cinque fuori, squadra già definita.