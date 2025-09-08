Giuffredi: «Ho ottimi rapporti con De Laurentiis, se lui mi chiede qualcosa, cerco di venirgli incontro»

Oggi su Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Mario Giuffredi, agente (tra gli altri) di Di Lorenzo, Politano e Vergara. Di seguito le sue parole:

Politano e Vergara, le parole di Giuffredi sui rinnovi

«Di Lorenzo e Politano sono due giocatori che hanno fatto una scelta di vita importante a livello calcistico. A Napoli si trovano bene sia a livello di club che come città. La loro decisione è solo per Napoli. Vi do una notizia importante: Politano è vicino al rinnovo con il Napoli! Per il rinnovo di Vergara siamo sulla buona strada, credo che nel giro di una settimana saranno chiusi entrambi. De Laurentiis ha molta considerazione di Vergara, anche lo stesso Antonio Conte è d’accordo che Vergara possa far parte di questo Napoli. Lui può fare più ruoli, la mezzala o la sottopunta. Vergara ha grande gamba che è abbinata ad una grande tecnica, ha delle caratteristiche per cui può fare tanti ruoli. Non a tutti i napoletani è stata data la possibilità di giocare nel Napoli, credo che il Presidente a Vergara la voglia dare. Ho ottimi rapporti con De Laurentiis, se lui mi chiede qualcosa, cerco di venirgli incontro».

«Se un club è pronto a riconoscermi il lavoro che fai, la meritocrazia e a discutere sui contratti, per me non c’è problema a trattare con loro. Ci sono dei miei giocatori al Napoli dal 2015 e il Presidente ha sempre riconosciuto ai giocatori quello che meritavano. Alcuni miei giocatori hanno fatto la storia del Napoli».

Sui giovani

«Assistere tutti questi giovani è un orgoglio importante per noi. Questo vuol dire che abbiamo fatto una carriera straordinaria in questi anni, ci abbiamo visto lontano con tanti giovani e abbiamo fatto un ottimo lavoro di scouting. Pio Esposito ha vissuto una settimana indimenticabile, ha esordito con la maglia dell’Inter domenica e dopo qualche giorno con quella della nazionale. È un ragazzo molto equilibrato e sa che bisogna stare con i piedi per terra. Marianucci può fare la stessa carriera di Di Lorenzo, ne sono sicuro. Di Lorenzo è arrivato a Napoli a 26 anni, lui ha avuto la fortuna di arrivare qui a 21 anni. Ha tutto quello che gli serve per fare il salto di qualità, se non eccede di sicurezza e sta sul pezzo, può fare un grande carriera».

«Un altro giocatore su cui credo molto è Mascardi che credo diventerà uno dei portieri più importanti d’Italia. Il Napoli ci ha contattato quest’estate per Mascardi, ma era ancora prematuro e abbiamo pensato che il percorso più giusto fosse quello di farlo giocare allo Spezia».