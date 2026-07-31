Emanuele Rao ufficiale al Pisa ma solo in prestito

Il Pisa è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao

Emanuele Rao lascia il Napoli. Il classe 2006 è un gioiello su cui il Napoli punta molto ma, come ammesso dallo stesso ds Manna in conferenza stampa a Dimaro, è stato ceduto per consentirgli di crescere ulteriormente.

E così per lui si apre una nuova avventura in Serie B ma non a Palermo, che pure l’ha trattato per diverse settimane salvo poi ritirarsi dalla corsa. Il nuovo club in cui militerà è il Pisa. In una nota il club toscano ha annunciato il suo ingaggio.

Rao al Pisa, il comunicato ufficiale

“Il Pisa è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao. Attaccante esterno, classe 2006, Rao cresce nel settore giovanile della Spal e con gli estensi arriva, giovanissimo, a debuttare tra i Professionisti; in maglia biancoceleste colleziona, in due stagioni di Serie C, 67 presenze impreziosite da 6 gol e 3 assist.