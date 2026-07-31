Emanuele Rao ufficiale al Pisa ma solo in prestito

Il Pisa è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao

Emanuele Rao ufficiale al Pisa ma solo in prestito

Mg La Spezia 07/11/2025 - campionato di calcio serie B / Spezia-Bari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Emanuele Rao

Emanuele Rao lascia il Napoli. Il classe 2006 è un gioiello su cui il Napoli punta molto ma, come ammesso dallo stesso ds Manna in conferenza stampa a Dimaro, è stato ceduto per consentirgli di crescere ulteriormente.

E così per lui si apre una nuova avventura in Serie B ma non a Palermo, che pure l’ha trattato per diverse settimane salvo poi ritirarsi dalla corsa. Il nuovo club in cui militerà è il Pisa. In una nota il club toscano ha annunciato il suo ingaggio.

Rao al Pisa, il comunicato ufficiale

Giovanni Manna parla al telefono

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna (foto Ssc Napoli)

Il Pisa è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao. Attaccante esterno, classe 2006, Rao cresce nel settore giovanile della Spal e con gli estensi arriva, giovanissimo, a debuttare tra i Professionisti; in maglia biancoceleste colleziona, in due stagioni di Serie C, 67 presenze impreziosite da 6 gol e 3 assist.

Nell’estate 2025 il passaggio al Napoli in prestito, al Bari; con i pugliesi mette a referto nel campionato Cadetto 35 presenze condite da 6 gol e 3 assist. Nella passata stagione arriva per lui anche la convocazione e il debutto in Nazionale Under 21 a completamento di un percorso completo nelle selezioni Azzurre giovanili. Emanuele vestirà adesso il Nerazzurro del Pisa. In bocca al lupo!“.
Come si legge, quindi, trasferimento con la formula del prestito secco.