Ederson torna all’Atalanta, il Manchester United non lo vuole più (quindi saltano 45 milioni)

Non è ancora chiaro il motivo. Fatto sta che è un colpo per il club bergamasco che ora dovrà decidere se trovare un altro acquirente o meno

Salta Ederson non si sa ancora perché

Ederson rientra a Bergamo. Il Manchester United si è tirato indietro all’ultimo momento, non si capisce quale sia la motivazione. Al momento non è nota. Fatto sta che per Giuntoli e Percassi è saltato l’affare da 45 milioni di euro. C’è fastidio nella società bergamasca, dicono da Sky Sport. Il centrocampista brasiliano era stato convocato al Mondiale e ha giocato anche uno spezzone della sfortunata partita del Brasile contro la Norvegia. Aveva superato le visite mediche, almeno così sembrava.

Ora cambiano un po’ i piani del club. Bisognerà vedere cosa decideranno i Percassi e il direttore sportivo Giuntoli. Ederson è un centrocampista strutturato, farebbe comodo a qualsiasi squadra. A partire proprio dall’Atalanta allenata da Sarri. A meno che ora i bergamaschi e il calciatore non cerchino un’altra destinazione.