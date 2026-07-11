Ederson, Giuntoli ha preso una sberla in pieno volto: nessun problema fisico, lo United ha preferito Andrey Santos

In realtà il presunto problema al ginocchio è solo una scusa. Giuntoli e Percassi hanno visto volare via 45 milioni. E ora l'Atalanta dovrà rivedere i suoi piani di mercato

Deve essere stata proprio la definizione di doccia fredda ieri per Giuntoli, Sarri e tutta la corte bergamasca: lo United ha rimandato indietro Ederson proprio mentre i contabili stavano iniziando a contare i 45 milioni di euro. Questi sono svaniti e, di conseguenza, sono svaniti anche i progetti di mercato, che ora per forza di cose dovranno essere rivisti.

Lo United rimanda dietro Ederson: i motivi

Riporta il Corriere dello Sport con Eleonora Trotta:

“Il Man­che­ster Uni­ted ha deciso di rinun­ciare all’ingag­gio del cen­tro­cam­pi­sta bra­si­liano al ter­mine dei nuovi con­trolli medici a cui si è sot­to­po­sto il cal­cia­tore.

Salta così un affare da 45 milioni di euro, con­cor­dato e defi­nito a mag­gio, con il gio­ca­tore che torna all’Ata­lanta. Si trat­te­rebbe di una deci­sione sulla quale all’interno del club inglese non c’è totale con­di­vi­sione. In casa neraz­zurra resta lo stu­pore. La Dea, infatti, con­si­dera il classe ’99 inte­gro e quindi dispo­ni­bile. “

Il Corriere, citando fonti inglesi, afferma che lo United avrebbe riscontrato presunti problemi al ginocchio. Molto più probabilmente hanno semplicemente avuto un ripensamento.

La questione ginocchio non convince

C’è effettivamente puzza di bruciato in tutta la questione. Il calciatore, secondo quanto riportato dalla Gazzetta con Davide Giovanzana, effettuò la pulizia in artroscopia a Roma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre: il menisco era infiammato. Dopo aveva messo a segno ben 41 presenze in totale.

Dietro, ovviamente, c’è il passaggio, da parte dello United, a un altro obiettivo di mercato: Andrey Santos del Chelsea, chiuso in un attimo. Di conseguenza, dopo una breve avanza, il brasiliano verrà riaggregato al gruppo orobico e magari si potrebbe pensare a un rinnovo di contatto.

La Dea dovrà rivedere il suo mercato

Scrive il Corriere di Bergamo con Marina Belotti:

Dopo aver completato ieri la seconda parte di test, il Manchester United ha informato l’Atalanta che non era più intenzionato a proseguire con la conclusione dell’operazione, virando su Andrey Santos, centrocampista brasiliano ex Chelsea.

Se non troverà un’altra squadra interessata, per l’Atalanta resterà una risorsa importante da tenere nella nuova mediana di Sarri. La sua permanenza e il mancato apporto dei 50 milioni da reinvestire sul mercato in entrata cambieranno però il mercato estivo dell’Atalanta.