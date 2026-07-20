Deschamps saluta, il ministro dello sport su Zidane: “Opportunità da cogliere per la Francia”

Il sipario sui Mondiali si è chiuso con la Spagna che ha conquistato il secondo titolo iridato ma tra le grandi deluse c’è senza dubbio la Francia. Accreditata come una delle grandi favorite alla vigilia, la selezione transalpina ha chiuso al quarto posto dopo le sconfitte contro Francia in semifinale ed Inghilterra nella finalina, con l’umiliante 4-6.

La finale per il terzo posto è stata anche l’ultimo atto di Didier Deschamps sulla panchina della Francia; il CT ha lasciato dopo oltre un decennio (un Mondiale vinto ed una finale persa) ed alla sua successione sembra destinato con ogni probabilità Zinedine Zidane.

Marina Ferrari, ministro dello sport francese, a precisa domanda non si è sbilanciata ai microfoni di RTL. “Non spetta a me annunciare il nome del nuovo commissario tecnico: sarà la Federazione a farlo. Ma quando si ha la fortuna di poter contare su una persona con un talento del genere, credo che sia un’opportunità da cogliere per la nazionale francese”.

Francia, la scelta di Zidane ed il nodo stipendio

La Ferrari ha poi ammesso di non avere competenze sportive per poter scegliere in prima persona il nuovo CT. “Non possiedo competenze particolari su come si seleziona un commissario tecnico della Francia. Non sono una specialista di calcio, non vivo il campo da bordo campo. Non è questo il mio ruolo”.

La ministra è stata interrogata anche sul futuro stipendio del prossimo commissario tecnico considerato come nella riforma del professionismo sportivo — che dovrebbe essere approvata definitivamente martedì — un emendamento prevede infatti un tetto di 450.000 euro lordi annui per dirigenti e dipendenti, salvo ottenere una deroga autorizzata dal Ministero dello Sport. “Quando si parla di incarichi di questo tipo, alla guida di una nazionale, in tutto il mondo si tratta di ruoli che inevitabilmente comportano costi importanti“.