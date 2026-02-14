Così De Zerbi si è incartato a Marsiglia, tra litigi con i calciatori e metodi da sergente (The Athletic)

Solo due settimane fa il presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, indicava la rotta. “Geniale” lo aveva definito, spiegando al Daily Telegraph di voler che Roberto De Zerbi “restasse a lungo… per essere come Diego Simeone all’Atletico Madrid”. Un paragone ambizioso, evocando la stabilità e l’identità costruite da Diego Simeone con l’Atlético Madrid.

La ricostruzione è di The Athletic

Due settimane dopo, De Zerbi se n’è andato, dopo che il Marsiglia è stato eliminato dalla Champions League e ha subito un’umiliante sconfitta per 5-0 contro i rivali del Paris Saint-Germain. La sua partenza è stata annunciata alle 2:35 di notte.

Athletic ricorda che già nel novembre 2024, quattro mesi dopo il suo arrivo, “il futuro di De Zerbi al Marsiglia è stato attorniato da dubbi”.

Ha minacciato di smettere dopo una sconfitta casalinga per 3-1 contro l’Auxerre, dove il Marsiglia si è trovato sotto di tre gol dall’intervallo. “Vengo dalle strade, dico le cose come stanno. Se sono io il problema, sono pronto ad andarmene. Lascerò i soldi e restituirò il mio contratto”, ha detto, tra le citazioni riportate da Afp.

All’inizio della stagione, De Zerbi ha avuto un diverbio sul campo di allenamento con Ismael Kone, De Zerbi ha gridato al centrocampista canadese di “andare a fare una doccia” e chiamare il suo agente. L’incidente è stato ripreso dalle telecamere che hanno girato un documentario sulla stagione del club ed è stato utilizzato per promuovere la serie sui social media. Il Marsiglia dice che il filmato non ha raccontato la storia completa di quello che è successo, anche se Kone è partito in prestito al Rennes nel febbraio 2025. C’è stata un’altra resa dei conti con la squadra dopo una sconfitta per 3-1 a Reims a marzo, ampiamente riportata in Francia all’epoca. All’indomani di quella sconfitta, De Zerbi ha portato la squadra in un campo di allenamento a Roma, dove sono stati svegliati all’alba per allenarsi.

Poi c’è stata la lite tra Rabiot e Rowe con l’allontanamento di entrambi. La perdita di Rabiot è stata molto grave per il Marsiglia.

Il Marsiglia ha poi perso ai rigori la Coppa di Francia contro il Psg. Al 95esimo vinceva 2-1, poi ha subito un gol alla de Zerbi.

Qui subentra un’altra lite.

Un altro incendio è scoppiato a gennaio, quando il difensore Amir Murillo è stato venduto al Besiktas, dopo che il Marsiglia ha subito due gol in trasferta contro il Paris Fc. Una fonte dello spogliatoio ha detto ad Athletic che alla squadra sono state mostrate da De Zerbi clip dell’allenamento, con Murillo oggetto di critiche particolarmente feroci. Si è concluso con De Zerbi che gli ha detto che non aveva futuro al club.

Parlando dell’incidente in conferenza stampa, De Zerbi ha detto: “Accetto errori calcistici, faccio più di chiunque altro. Ma c’è una cosa che voglio vedere dai miei giocatori: la fame. Tutti devono vederlo. Se prendo una decisione come questa, è perché ho le mie ragioni in campo”.

Poi, la disfatta in Champions e il tracollo. Non è tutta negativa l’esperienza di De Zerbi al Marsiglia. Dal punto di vista umano, non parlano male di lui nemmeno i calciatori con cui ha litigato.