Non vanno a giocare al Tottenham, vanno a giocare con De Zerbi

L'elogio di Athletic. "I calciatori non gli resistono, farebbero qualsiasi cosa per giocare con lui. Li convince tutti. Anche se ora è giunto il momento che vinca qualcosa"

Il rude che affascina

Athletic dedica un articolo a Roberto De Zerbi. L’elogio di De Zerbi. L’elogio della follia, nel senso di Erasmo, della passione dell’allenatore bresciano dipinto come un visionario che attrae i calciatori per la sua visione di calcio.

Il ritratto – firmato da James Horncastle – comincia così:

“Roberto De Zerbi può sembrare un po’ spigoloso. Ha un carattere un po’ rude. Ma, in termini calcistici, porta gentrificazione. Quando si trasferisce nel tuo club, di solito seguono cose positive. All’improvviso, il quartiere cambia. Nasce un nuovo bar hipster, un’enoteca biologica, un ristorante acclamato dalla critica. Probabilmente De Zerbi non gradirà il paragone. Suo padre organizzava trasferte per gli ultras del Brescia. Lui è sempre stato quello che è. Sono le sue idee ad attrarre. Hanno un fascino e un’attrattiva che continuano a indurre i giocatori alla tentazione”.

Scrive Athletic che i club lo ingaggiano perché lui è una calamita. Dal momento in cui il tecnico riesce a parlare con un calciatore e quindi a trasmettergli la propria visione del football, è fatta. Bisogna solo accordarsi per la cifra.

Ha un ascendente che pochi allenatori possiedono.

Sono andati persino al Benevento per giocare con De Zerbi

Giocatori di alto profilo per lui sono disposti a trasferirsi in squadre che lottano per la salvezza. Fa l’esempio di Sagna (che parla benissimo del tecnico italiano) e di Boateng al Benevento.

Ma anche Mateus Fernandes che era contesto sia dal Manchester United che dal Tottenham. Normalmente sarebbe finito a Old Trafford. Stavolta invece è andata in modo diverso.

“I tifosi del Newcastle guarderanno Tonali approdare in un club che la scorsa stagione ha chiuso dietro di loro e si chiederanno cosa lo attragga”.

La risposta è semplice: De Zerbi. Senza di lui, difficilmente Tonali sarebbe andato a giocare con gli Spurs.

Convinse Ansu Fati ad accettare il Barcellona. Rabiot (prima che finisse male) ad andare al Marsiglia, lui che ha indossato per anni la maglia del Psg.

Nel finale Athletic scrive anche:

“Ma dopo un mercato così dispendioso, le aspettative sono alte. Quest’uomo carismatico ha bisogno di vincere qualcosa se vuole che il suo curriculum sia all’altezza del suo enorme prestigio e della sua fama nel mondo del calcio”.