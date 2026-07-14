De Laurentiis sullo stadio: “Abbiamo un progetto da 70mila posti e 120 Skybox”
L'ad Chiavelli: "Abbiamo una lettera di intenti con la società Q8 Italia sul nuovo stadio e una progettazione già completata per un'altra area ed è idonea ad essere trasferita in questa area"
Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, il Corriere dello Sport ha rivolto una domanda all’amministratore delegato della SscNapoli sul tema stadio.
Sul sopralluogo nell’area Q8 per la questione stadio
“Abbiamo svolto sopralluogo nella zona dove c’è una bonifica in stato avanzato per circa il 50%. Abbiamo ritenuto la presenza di tutte le caratteristiche di idoneità per la progettazione relativa a un nuovo impianto. Poi abbiamo fatto una lettera di intenti con la società Q8 Italia in cui ci siamo reciprocamente confermati la volontà di confrontarci su questo tema. Noi una progettazione l’abbiamo già completata per un’altra area ed è idonea ad essere trasferita in questa area”
Interviene il presidente De Laurentiis: “Uno stadio da 70mila posti e 120 Skybox”