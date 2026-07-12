De Laurentiis, il ricordo di Peppino Di Capri: “Vorrei rivisitare il suo inno del Napoli e riproporlo al Maradona”
Il presidente del Napoli era presente ai funerali del cantante tenuti questo pomeriggio: "Peppino ha fatto l'inno degli anni '80 del Napoli, vorrei riproporlo quando inizierà il campionato".
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis era presente questo pomeriggio ai funerali di Peppino Di Capri che si sono svolti nell’isola dell’arcipelago campano.
De Laurentiis fa una promessa ai tifosi del Napoli legata a Peppino Di Capri
De Laurentiis ha ricordato il celebre cantante, scomparso all’età di 86 anni, con un discorso e ha parlato anche di un momento che vorrebbe far rivivere ai tifosi del Napoli presenti allo stadio Maradona durante la prossima stagione:
“Peppino ha fatto l’inno degli anni ’80 del Napoli, vorrei rivisitarlo per riproporlo al Maradona quando inizierà il campionato. Lo immagino ora alla corte del Signore con il suo pianoforte e una coppa di champagne per brindare all’eternità“.