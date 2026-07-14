De Laurentiis e Allegri: “Ci possiamo anche mettere d’accordo per fare delle sceneggiate a uso dei giornalisti”

Si presentano subito in sintonia Massimiliano Allegri e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che nella conferenza di presentazione al Teatro San Carlo, hanno risposto ad una domanda sui rispettivi tratti umani che li hanno convinti a lavorare insieme:

De Laurentiis: “Il tratto umano nei rapporti di amicizia è fondamentale, nei rapporti di lavoro anche, altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione. Noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, un regista diverso e quindi se non crei una sintonia e un’atmosfera perfetta, non raggiungi il risultato che ti sei prefisso. ma questo vale per qualsiasi tipo di lavoro che abbia una progettualità”.

Allegri: “Come in tutte le buone famiglie ci stanno momenti di confronto. Anche idee diverse, l’importante è che anche quando ci saranno scazzi e confronti, l’importante è essere in sintonia con l’obiettivo finale del Calcio Napoli”.

E De Laurentiis incalza: “Poi se non c’è lo scazzo non c’è amore. Poi ci possiamo anche mettere d’accordo per fare delle sceneggiate a loro uso e consumo”.