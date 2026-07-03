De Bruyne resta titolare, Garcia lo considera un genio del calcio (Gazzetta)

È stato sostituito quattro volte, nell'ultima senza di lui il Belgio ha finalmente giocato e Tielemans si è liberato di altri compiti. Ma Garcia non vuole rinunciare a De Bruyne

Kevin De Bruyne ha vissuto una stagione travagliata e anche il Mondiale, fin qui, non gli ha regalato grandi soddisfazioni. Un solo acuto, il gol contro la modesta Nuova Zelanda nel 5-1 dei Diavoli Rossi che ha chiuso la fase a gironi. In mezzo, solo prove incolori.

A conferma di ciò anche le quattro sostituzioni in quattro gare al Mondiale. Il contrario di Lukaku che sta diventando sempre più decisivo. L’assist per l’1-1 contro l’Egitto, i gol contro Nuova Zelanda e soprattutto Senegal che ha dato il via alla rimonta sulla selezione africana e la vittoria ai tempi supplementari valsa l’accesso agli ottavi.

Senza De Bruyne, Tielemans è stato decisivo contro il Senegal

E proprio a quattro giorni dalla gara contro gli Stati Uniti ci si interroga sulla squadra che potrà essere schierata da Garcia. D’altronde la Nazionale di casa co-organizzatore di questo torneo iridato ha mostrato di essere una delle formazioni più interessanti del lotto, con bel gioco e gol a raffica.

I sussurri sono sulla possibile maglia da titolare per De Bruyne. Come scrive la Gazzetta dello Sport, “sostituito quattro volte su quattro, uscendo contro il Senegal ha ‘liberato’ Tielemans che ha potuto far valere le proprie qualità di incursore“. Da qui la curiosità di scoprire se giocherà dal 1′. Anche in questo caso, la Rosea non ha dubbi. “Contro gli Stati Uniti giocherà? Le indiscrezioni assicurano di sì, perché Garcia lo considera un genio del calcio“.