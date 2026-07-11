De Bruyne ai tifosi del Napoli: “Fatemi prendere una pausa, poi tornerò”

A Dazn: "Ho appena finito l'ultima partita della stagione, è stato un anno duro. Ho dimostrato di poter tornare in forma dopo un intervento chirurgico"

Kevin De Bruyne non ha giocato un buon Mondiale e anche ieri, nella partita persa contro la Spagna, non ha brillato particolarmente. Il suo futuro al Napoli non è ancora chiaro. Allegri vuole tenerlo, ma i costi rapportati al rendimento per ora non sono stati soddisfacenti. Il belga, tuttavia, ha fatto una promessa ai tifosi del Napoli.

Le parole di De Bruyne

“Bene, lasciatemi fare una pausa. Ho appena finito l’ultima partita della stagione, è stato un anno duro. Ho dimostrato di poter tornare in forma dopo un intervento chirurgico. Fatemi prendere una pausa, poi tornerò”

𝘿𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙮𝙣𝙚 ha un messaggio per i tifosi del Napoli dopo una stagione dura 🗣 🎙 Alessio De Giuseppe#SpagnaBelgio #FIFAWorldCup #DAZN pic.twitter.com/Gap6KklcyF — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 11, 2026

La volontà di Allegri

Come accennato, il belga piace molto ad Allegri, che ha un vero e proprio debole per il talento puro e vorrebbe di conseguenza metterlo al centro del suo progetto. Questo, poco ma sicuro. Ora tutto è rimandato ai termini delle vacanze del fuoriclasse belga e sarà profondamente valutato nella seconda parte di ritiro. Il piano di Max? Far funzionare i Fab 4.