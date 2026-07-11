De Bruyne ai tifosi del Napoli: “Fatemi prendere una pausa, poi tornerò”

A Dazn: "Ho appena finito l'ultima partita della stagione, è stato un anno duro. Ho dimostrato di poter tornare in forma dopo un intervento chirurgico"

De Bruyne ai tifosi del Napoli: “Fatemi prendere una pausa, poi tornerò”

Ni Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne non ha giocato un buon Mondiale e anche ieri, nella partita persa contro la Spagna, non ha brillato particolarmente. Il suo futuro al Napoli non è ancora chiaro. Allegri vuole tenerlo, ma i costi rapportati al rendimento per ora non sono stati soddisfacenti. Il belga, tuttavia, ha fatto una promessa ai tifosi del Napoli.

Le parole di De Bruyne

Pagelle De Bruyne e Modric

“Bene, lasciatemi fare una pausa. Ho appena finito l’ultima partita della stagione, è stato un anno duro. Ho dimostrato di poter tornare in forma dopo un intervento chirurgico. Fatemi prendere una pausa, poi tornerò”

La volontà di Allegri

Allegri in una delle sue tipiche espressioni in panchina

Come accennato, il belga piace molto ad Allegri, che ha un vero e proprio debole per il talento puro e vorrebbe di conseguenza metterlo al centro del suo progetto. Questo, poco ma sicuro. Ora tutto è rimandato ai termini delle vacanze del fuoriclasse belga e sarà profondamente valutato nella seconda parte di ritiro. Il piano di Max? Far funzionare i Fab 4.