Le Parisien: Deschamps tra i nomi seguiti dalla Nazionale italiana

Non è tra i profili in pole, ma è seguito con attenzione. Il suo futuro, però, potrebbe essere anche in un club.

Il futuro di Didier Deschamps è ancora tutto da scrivere. Questa sera disputerà la sua ultima partita da ct della Francia, con la finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali contro l’Inghilterra. E’ stato 14 anni sulla panchina dei Bleus.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, Deschamps proseguirà la sua carriera da allenatore insieme al suo storico vice, Guy Stéphan. Con il suo curriculum, sono già arrivate delle offerte e continueranno ad arrivare, anche se il tecnico ha dichiarato un mese fa: “Mi prenderò il tempo necessario perché, nella mia mente, l’unica cosa che conta è il Mondiale. Poi vedremo. Sono un privilegiato perché ho la fortuna di poter scegliere. Non vado in pensione: avrò una vita e farò qualcos’altro“.

Il futuro di Deschamps potrebbe passare per l’Italia

Potrebbe arrivare una chiamata anche da un’altra Nazionale per lui. E perché no l’Italia, scrive Le Parisien:

L’Italia occupa un posto speciale nella sua carriera. Prima giocatore e poi allenatore della Juventus, Deschamps gode ancora oggi di grande considerazione nel Paese. La Nazionale italiana è alla ricerca di una nuova identità. Pur non essendo il favorito numero uno, il profilo di Deschamps continua a essere seguito con attenzione.

Ma anche allenare un club potrebbe essere una soluzione possibile:

In Europa le panchine più prestigiose sono già occupate. Resta però un campionato con un calendario diverso e grandi disponibilità economiche: quello saudita. Deschamps non ha mai chiuso la porta a questa possibilità e avrebbe anche lasciato intendere, in privato, di considerarla una destinazione credibile.