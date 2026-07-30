Cosa vende Infantino se l’Europa lo molla? L’unica arma della Uefa è… la Uefa

Il boicottaggio è la misura estrema. Ma forse anche l’unica vera arma a disposizione dell’Uefa per placare Infantino. Anche la Faz in Germania prova ad andare più a fondo della cronaca nella sua analisi (la stampa tedesca è la prima linea dell’opposizione mediatica a Infantino, da sempre). E spiega che in realtà “Infantino ha bisogno dell’Europa. Ha bisogno dei principali club calcistici europei per la sua Coppa del Mondo per club, perché non si può commercializzare un torneo senza marchi di punta. E ha bisogno delle principali nazionali calcistiche per la Coppa del Mondo”. E’ un nesso che sembra banale, e non lo è. In gioco ci sono interessi enormi. L’alternativa “politica”, scrive Politico, è trovare un avversario dello stesso livello.

È colpa anche dell’Europa se Infantino s’è spinto così in là

Quanto varrebbe la nuova società che sta creando Infantino senza l’Europa – si chiede la Faz – “senza le sei squadre europee che hanno raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo? E chi, se non le principali federazioni calcistiche europee, la più grande delle quali è la docile Federazione calcistica tedesca (DFB), dovrebbe fermare questa FIFA? Spesso sembra che Infantino possa plasmare il mondo a suo piacimento, a patto di raccogliere fondi a sufficienza, perché il sistema FIFA non gli impone alcun limite . Ma non si tratta solo del sistema elettorale della FIFA; sono anche le potenti federazioni a facilitare il lavoro di Infantino”.

Secondo la Faz, insomma, “le vere armi della Uefa” sono l’Uefa stessa: i club e le nazionali europee. Senza di loro la Fifa di Infantino sul mercato vale zero. “Non bastano più le parole taglienti”, conclude la Faz rilanciando l’idea del boicottaggio.