Conte lascia Napoli, ha cominciato il trasloco (meglio così)

Conte andrà a lavorare all’estero?

Antonio Conte sta lasciando la città di Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Sembrava che dovesse rimanere in città, nel suo appartamento di Chiaia, evidentemente ha cambiato idea. Forse la sua carriera lo porterà lontano dall’Italia, quindi non sulla panchina della Nazionale. È una buona notizia, non per Conte ma per il Napoli. La permanenza di Conte avrebbe significato che a ogni mezzo passo falso di Allegri la presenza del tecnico del quarto scudetto sarebbe stata ingigantita. Sarebbe stato complesso gestire il Conte napoletano.

Sembrava che dovesse rimanere nell’appartamento di Chiaia

Scrive Fabio Mandarini sul Corsport:

“Con una sostanziale differenza, però: all’epoca i due condivisero anche Torino, considerando che Antonio dopo la Juve andò in Nazionale e non ebbe bisogno di cambiare casa, mentre questa volta Allegri sarà l’unico allenatore-residente in città. Sembrava che la famiglia Conte dovesse rinnovare il contratto di affitto dell’appartamento di Chiaia per un altro anno nonostante la fine del rapporto sportivo e invece hanno cominciato a preparare il trasloco. Lasceranno l’abitazione la prossima settimana ma resteranno per sempre cittadini onorari del cuore”.