Napoli, Allegri sarà presentato il 14 luglio al Teatro San Carlo

Anche Conte poteva essere presentato al San Carlo ma il teatro chiese 70mila euro: qualcosa è cambiato? Tra oggi e domani il tweet presidenziale

Il primo spettacolo di Allegri a Napoli

Sembra quasi deciso: la presentazione di Allegri avverrà a Napoli. Ci sono data e location: 4 luglio (giorno della Rivoluzione francese) al Teatro San Carlo. A scriverlo sono il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera.

Anche Conte sarebbe stato presentato al San Carlo ma poi tutto saltò perché il teatro chiese 70mila euro. Fu infatti presentato a Palazzo Reale.

Intanto oggi o al massimo domani dovrebbe arrivare il tweet presidenziale che segna l’inizio dell’era di Max.

Di fatto la presentazione di Allegri sarebbe anche il primo appuntamento delle celebrazioni per centenario del club, celebrazioni che dureranno tutto l’anno.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini che

“a De Laurentiis piace molto l’idea di organizzare il debutto di Max sul palco del San Carlo (…). Il presidente avrebbe addirittura voluto trasformare l’evento in una specie di soirée, ma per il momento non ci sono certezze sull’orario e neanche sulla location”.

Max e i nodi Lukaku e De Bruyne

Dopodiché partirà la stagione che, diciamolo, è l’unica cosa che conta. Vanno bene le presentazioni, le celebrazioni ma poi silenzio parla il campo. E soprattutto il tecnico livornese dovrà sciogliere una serie di dubbi sulla squadra a partire da De Bruyne e Lukaku che col Belgio stanno vivendo due Mondiali diversi. Il primo sta confermando di essere un calciatore sul viale del tramonto; il secondo, invece, sta confermando di esseee un bomber di razza e che potrebbe essere molto utile alla causa azzurra.