Offerte uffi­ciali ancora non sono state reca­pi­tate, però. Per que­sto è com­pli­cato capire cosa farebbe Anto­nio di fronte a un asse­gno con tanti tanti zeri. Di sicuro la sua prio­rità è la Nazio­nale ma se, alla fine, Malagò optasse per il ritorno di Man­cini, Anto­nio sarebbe davanti a un bivio.”