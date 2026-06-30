E dunque, che sarà di Antonio Conte? Il futuro dell’ex allenatore del Napoli non è ancora perfettamente delineato. Se da un lato resiste l’ipotesi Ct, con Malagò diviso tra lui e Mancini (che potrebbe portarsi Oriali) e con una parte delle proprietà italiane, capeggiate da Marotta, che vorrebbero il salentino, dall’altro c’è l’Al-Ittihad, che potrebbe mettere sul piatto venti milioni l’anno.

Conte, resiste l’ipotesi Ct

Scrive Marco Azzi su Repubblica:

“Sono ore caldissime e tutto sarà più chiaro entro 48 ore, con il tecnico leccese che è la prima scelta della nuova Federcalcio di Giovanni Malagò, che solo per motivi economici si tiene di riserva il meno costoso piano B di Roberto Mancini.

“Sono il miglior allenatore italiano e come tale devo essere pagato”, è il mantra del condottiero del quarto scudetto, da prendere con le pinze perché si tratta in realtà di una questione di principio e non di soldi.”

Per Conte, secondo Azzi, quello che conta è in realtà il progetto della sua prossima avventura. Secondo Repubblica, non resterà fermo.

La sirena araba

Dal’Arabia gli offrono venti milioni all’anno. Scrive Chiara Zucchelli sul Corsport:

“A Gedda sono sicuri: l’Al-Itti­had è pronto a far­gli ponti d’oro per con­vin­cerlo a tra­sfe­rirsi e ad accet­tare la pan­china, sul tavolo c’è una pro­po­sta da 20 milioni a sta­gione. Il club, infatti, sta cer­cando il nuovo alle­na­tore dopo che il primo giu­gno ha risolto il con­tratto con Con­ceiçao, a sua volta suben­trato a Blanc.

Offerte uffi­ciali ancora non sono state reca­pi­tate, però. Per que­sto è com­pli­cato capire cosa farebbe Anto­nio di fronte a un asse­gno con tanti tanti zeri. Di sicuro la sua prio­rità è la Nazio­nale ma se, alla fine, Malagò optasse per il ritorno di Man­cini, Anto­nio sarebbe davanti a un bivio.”

Un problema economico e politico

Infine, sul Corriere della Sera, Davide Stoppini analizza il fulcro della questione: i soldi. La Figc dovrà fare necessariamente uno strappo, anche perché ormai ai Ct della maggior parte delle grandi Nazionali vengono garantiti stipendi di un certo calibro:

“’Ma c’è biso­gno di uno strappo della Figc per avvi­ci­narsi all’ex tec­nico del Napoli, attual­mente in vacanza. C’è biso­gno che il pros­simo ct venga con­si­de­rato come fanno altri grandi fede­ra­zioni con i loro sele­zio­na­tori: Mar­ti­nez col Por­to­gallo gua­da­gna 4 milioni, Nagel­smann con la Ger­ma­nia 5, Tuchel con l’inghil­terra 6, Ance­lotti in Bra­sile 10, giu­sto per citare alcuni esempi.

Trat­tare con Conte vor­rebbe dire avvi­ci­narsi, come base di par­tenza, ai 4,1 milioni (più bonus) che gua­da­gnava ai tempi di Tavec­chio. Se così fosse, Conte sarebbe comun­que lon­tano dai suoi stan­dard, leggi gli 8 milioni per­ce­piti a Napoli. Insomma, va capito il peri­me­tro entro il quale Malagò può ope­rare. “

Poi, oltre a questo, come già detto spesso, Malagò vuole trovare un Ct disposto a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Riportare l’Italia, non ai fasti di un tempo, ma almeno a un livello decente, necessita di un’impresa titanica.