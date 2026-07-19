Conte e le scaramanzie: “Sono cattolico praticante, solo il segno della croce”

Antonio Conte a Dazn ha rivelato come non abbia riti scaramantici ma di essere cattolico e praticante

In un calcio dove i riti scaramantici sono all’ordine del giorno, Antonio Conte ha spiazzato tutti. Il tecnico è stato ospite negli studi di Dazn nel giorno della finale del Mondiale tra Spagna ed Argentina ed ha precisa domanda, ha svelato tutto sulle scaramanzie.

“Non ho alcun rito – ha ammesso – faccio solo il segno della croce perché sono cristiano, cattolico e praticamente” ha ammesso. Conte ha anche speso parole d’amore nei confronti del Napoli, club che ha allenato per due anni vincendo uno scudetto ed una Supercoppa italiana ed ha ammesso di non essere stato contattato come CT dell’Italia.

Tanti gli allenatori ed i calciatori che, invece, hanno riti; dall’indossare stessi calzini e scarpini, fino ad entrare in campo con lo stesso piede oppure fare determinati gesti. In tema di CT, invece, impossibile dimenticare Trapattoni e l’acqua santa in panchina.