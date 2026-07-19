Conte, a Dazn parole al miele per il Napoli: “Mi ha dato tantissimo”

Antonio Conte ospite a Dazn ha ripercorso anche la sua esperienza a Napoli: "Aver fatto due annate splendide mi ha riempito molto a livello umano"

Antonio Conte è ospite di Dazn nel lungo pre partita in vista della finale del Mondiale. Tanti i temi trattati dall’ex tecnico del Napoli che in azzurro ha vinto uno scudetto ed una Supercoppa italiana in due stagioni.

“Napoli mi ha dato tantissimo – le sue parole a Dazn – aver fatto due annate splendide mi ha riempito molto a livello umano. Orami godo vacanze e famiglia” ha ammesso l’allenatore. “Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico, e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare”.

Conte ha poi dato anche un piccolo indizio sul futuro e sulla sua prossima avventura. “Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l’anno“.