Mondiali, Conte ospite speciale di Dazn per la finalissima

L'ex Napoli sarà ospite del programma TimesSquare. Domenica, dalle 18.30, con due ore e mezzo di pre-partita. Tornerà anche nel post-partita con analisi e commenti sull'ultimo atto del Mondiale

Mondiali, Conte ospite speciale di Dazn per la finalissima

Napoli's Italian Head coach Antonio Conte looks on during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and US Cremonese at the Diego Armando Maradona Stadium on April 24, 2026. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)

Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina si avvicinano. Da queste semifinali usciranno le due squadre che si contenderanno la gloria mondiale il 19 luglio alle 21:00. A commentare tale evento di tale portata ci sarà anche Antonio Conte: l’ex allenatore del Napoli sarà ospite di Dazn.

Finale Mondiale, ci sarà Antonio Conte

Antonio Conte, ex allenatore del Napoli che saluta il Maradona all'ultima di campionato

Si legge sul profilo di Dazn:

Antonio Conte ospite di #imesSquare per la finalissima. Domenica, dalle 18.30, con due ore e mezzo di pre-partita. Siamo pronti.

Poi, si legge:

“L’allenatore sarà in studio a partire dalle 18:30 insieme a Diletta Leotta, Marco Russo, Andrea Marinozzi e Ciro Ferrara per accompagnare il pubblico nel prepartita e tornerà anche nel post-partita con analisi e commenti sull’ultimo atto del Mondiale.

La giornata sarà inoltre scandita da una programmazione speciale dedicata alla finale, con Wake Cup, Copa Mundial e collegamenti in diretta da New York, dove la squadra di inviati Dazn seguirà da vicino l’evento. La finalissima, al via alle 21:00, sarà raccontata dalla telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, entrambi negli Stati Uniti per seguire da vicino la semifinale del 15 luglio e l’ultimo atto del Mondiale.”

Il futuro del salentino

Conte

Con Maldini nuovo dt della Nazionale italiana, il futuro di Conte rimane nebuloso. Accostato alla panchina azzurra, adesso il suo nome è in ribasso, sia per le sue richieste estremamente onerose sia per il suo carattere da “tutto e subito”. Malagò preferirebbe un allenatore con cui costruire un percorso e, diciamocelo, con pretese minori. Per questo probabilmente si virerà su Mancini.

Oltre a Mancini, resistono le suggestioni Ancelotti, Guardiola e Pioli.