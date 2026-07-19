Buongiorno out, il Napoli ha chiesto al Chelsea il prestito di Badiashile. E poi c’è il pericolo Gatti

E poi c'è il sempiterno Gatti. Per fortuna, scrive la Gazza, che il Napoli ha le mani legate. Se deve prendere Gatti, leghiamo anche i piedi a Manna

Badiashile, pochi minuti e poche partite nel Chelsea

Impariamo un nuovo nome: Benoit Badiashile 25enne francese difensore centrale in forza al Chelsea. È un gigante difensivo. È alto 1.94. Non proprio una colonna dei Blues adesso allenati da Xabi Alonso. In tre stagioni e mezza, ha giocato in Premier 42 volte: pochino. Lo scorso anno, tre presenze in Champions League più un minuto giocato contro il Napoli. Insomma è un esubero dei Blues che però magari vorrebbero venderlo e non darlo in prestito. Il Napoli, invece, lo ha chiesto in prestito. Per ora la risposta è stata no. Ma è presto, non siamo nemmeno al 20 luglio.

La Gazzetta scrive che il francese ha caratteristiche simili a Buongiorno ormai out almeno fino a ottobre. Ed è mancino, “cosa non di poco conto”. Il discorso è rimandato ad agosto.

Ancora Gatti

Poi c’è l’altro nome che ritorna sempre, quello di Federico Gatti che pare sia molto stimato da Allegri. Noi stimiamo Allegri da morire, siamo felicissimi di averlo a Napoli ma onestamente non siamo mai rimasti impressionati di Gatti. Non è mai accaduto una volta che, vedendolo giocare abbiamo detto: “quanto ci piacerebbe averlo a Napoli”.

La Gazza scrive che però per il momento il Napoli ha le mani legate. La priorità è: vendere, vendere, vendere. Come il resistere resistere resistere di borrelliana memoria. Ma se dobbiamo prendere Gatti, noi legheremmo anche i piedi di Manna. Blocchiamolo all’albero, per carità.