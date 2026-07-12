Benvenuto Conte Max (Allegri), si dice che Livorno sia la Napoli della Toscana

È un’estate di ricorrenze e di anniversari: da Argentina-Inghilterra al centenario del Napoli. E martedì Allegri sarà presentato al San Carlo

Un’estate di ricorrenze e anniversari

È un’estate di ricorrenze e di anniversari, dal mondiale che incrocia Napoli e il Napoli sempre attraverso il suo più grande: Diego Armando Maradona. Dopo 40 anni esatti sarà Argentina-Inghilterra, questa volta non all’Azteca ma ad Atlanta. È un altro mondo e forse anche quella rivalità dovute alla guerra delle isole Malvinas è andata sfumando con le nuove generazioni.

Dalla “mano di D1OS” si passa agli scarpini di Messi che prova ad eguagliare proprio il pibe de oro: due finali consecutive ai mondiali e provare a superarlo vincendo due Coppe del mondo consecutive. In mezzo, però, ci sono i leoni inglesi, la Spagna e, soprattutto, la Francia galattica di Deschamps che vuole la rivincita del 2022.

Si dice che proprio in quella stagione 2022/23, anzi si fantastica, la mano di D1OS fu tangibile con la vittoria di tutte le sue squadre: il mondiale per l’Argentina, lo scudetto per Napoli, Barcellona e Boca, l’Europa League per il Siviglia. In queste settimane nei vicoli della nostra città i maxischermi sono tutti per l’albiceleste, in assenza della nostra nazionale che non trova molte simpatie a Napoli.

Allegri a teatro

Questo entusiasmo sembra preparare un altro anniversario: il centenario che campeggia ora sulla nuova maglia. La festa, anzi le feste sono quasi pronte tra il 31 luglio con gli ultras e il 1° agosto con la società. In questo contesto arriva Max Allegri che alzerà lo sguardo nel teatro San Carlo e in una città che ancor prima di iniziare già festeggia per l’azzurro centenario.

Tra calciomercato, chi parte e chi resta, la programmazione e la definizione della squadra che affronterà campionato e Champions Allegri dovrà misurare proprio il termometro di un ambiente che ha già torce, cortei e bandiere sventolare nel pieno di un ritiro: benvenuto Conte Max, che sia corto muso o no, si dice che Livorno sia la Napoli della Toscana. Che sia di buon auspicio tra anniversari e l’imperitura “mano di D1OS”