Bastoni, non trova conferme l’interesse del Real Madrid (Repubblica)
Repubblica smorza le voci di mercato, Bastoni adesso ha tutt'altri problemi. La difesa resta una priorità per l'Inter, il primo obiettivo è Chalobah
Bastoni al Real Madrid? Scrive Repubblica che l’indiscrezione non trova conferme. L’impressione è che il club di Marotta stia disperatamente provando a liberarsi del difensore che ormai è diventato un peso. È fischiato in ogni stadio d’Italia, comprensibilmente vista la simulazione con esultanza che ha indirizzato se non deciso lo scorso campionato. Poi, l’espulsione in Nazionale che ci ha lasciato in dieci contro la Bosnia e condannato a guardare da casa il terzo Mondiale di fila. E ora è anche indagato per sfruttamento della prostituzione minorile. È solo accusato, ovviamente, ma la pena prevista va dai sei ai dodici anni di carcere.
A proposito delle voci di mercato che riguardano il difensore centrale interista, Repubblica scrive:
“Ha problemi di tutt’altro tipo l’Inter, che si trova a gestire la situazione di Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile. L’indiscrezione
secondo cui Mourinho lo vorrebbe a Madrid non trova conferma. E senza poter più contare su Acerbi, De Vrij e Darmian, la difesa è una priorità: raffreddatasi la pista Solet, il primo obiettivo è Chalobah del Chelsea, che piace anche al Como.”