Bastoni, non trova conferme l’interesse del Real Madrid (Repubblica)

Repubblica smorza le voci di mercato, Bastoni adesso ha tutt'altri problemi. La difesa resta una priorità per l'Inter, il primo obiettivo è Chalobah

Bastoni, non trova conferme l’interesse del Real Madrid (Repubblica)

Ci Lecce 21/02/2026 - campionato di calcio serie A / Lecce-Inter / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Omri Gandelman-Alessandro Bastoni

Bastoni al Real Madrid? Scrive Repubblica che l’indiscrezione non trova conferme. L’impressione è che il club di Marotta stia disperatamente provando a liberarsi del difensore che ormai è diventato un peso. È fischiato in ogni stadio d’Italia, comprensibilmente vista la simulazione con esultanza che ha indirizzato se non deciso lo scorso campionato. Poi, l’espulsione in Nazionale che ci ha lasciato in dieci contro la Bosnia e condannato a guardare da casa il terzo Mondiale di fila. E ora è anche indagato per sfruttamento della prostituzione minorile. È solo accusato, ovviamente, ma la pena prevista va dai sei ai dodici anni di carcere.  

Marotta

Mp Pisa 30/11/2025 – campionato di calcio serie A / Pisa-Inter / foto Matteo Papini/Image Sport
nella foto: Giuseppe Marotta

A proposito delle voci di mercato che riguardano il difensore centrale interista, Repubblica scrive:

“Ha problemi di tutt’altro tipo l’Inter, che si trova a gestire la situazione di Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile. L’indiscrezione
secondo cui Mourinho lo vorrebbe a Madrid non trova conferma. E senza poter più contare su Acerbi, De Vrij e Darmian, la difesa è una priorità: raffreddatasi la pista Solet, il primo obiettivo è Chalobah del Chelsea, che piace anche al Como.” 