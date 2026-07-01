Bastoni, “la minorenne ti vuole, secondo me ha voglia di divertirsi”. La chat che mette nei guai l’interista

La Gazzetta. La ragazza nega il rapporto. Venerdì sarà interrogato dai pm. L'avvocato: "Non so se parleremo, è una convocazione al buio. Bastoni è molto scosso"

La ragazza ha negato il rapporto sessuale

“La minorenne ti vuole, secondo me ha voglia di divertirsi”. È questa la chat che mette nei guai Alessandro Bastoni. Ricordiamo che per sfruttamento della prostituzione minorile la pena va dai sei ai dodici anni di carcere. La frase la riporta la Gazzetta dello Sport nell’articolo a firma Lorenzo Cascini. I fatti risalgono al 2020 quando Bastoni aveva vent’anni. La ragazza all’epoca 17.

Riporta la Gazzetta:

“Secondo l’accusa lei, all’epoca diciassettenne, avrebbe trascorso a casa del difensore nerazzurro una notte di sesso a pagamento, organizzata appunto da uno dei collaboratori dell’agenzia. Il calciatore e il pr ora sono accusati di prostituzione minorile. In una chat – secondo quanto raccolto dagli inquirenti – Salomone avrebbe comunicato a Bastoni la disponibilità della ragazza a fare sesso, purché la riporti a casa la mattina dopo”.

L’avvocato: “Bastoni è molto scosso”

La ragazza è stata sentita nei giorni scorsi come teste, avrebbe confermato di essere stata a casa del calciatore ma avrebbe negato di aver avuto un rapporto sessuale con lui.

Venerdì Bastoni sarà interrogato dalla Procura. Il suo avvocato fa già sapere che non sa se parleranno.

Scrive la Gazza:

Venerdì Bastoni e il legale Scuto si presenteranno per essere sentiti dagli inquirenti. “Non so se parleremo – ha detto l’avvocato -, è una convocazione al buio. Il mio assistito è molto scosso. Posso escludere che abbia mai avuto rapporti a pagamento, tanto meno con minorenni”.