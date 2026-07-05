Balogun, il Belgio attacca la Fifa per la squalifica sospesa dell’attaccante Usa: “siamo stupiti, il regolamento dice altro”

Caso politico ai Mondiali

Balogun è sempre più un caso. L’attaccante statunitense espulso – ingiustamente – contro la Bosnia. Avrebbe dovuto subire una giornata di squalifica ma la squalifica è stata sospesa. Al di là dei sospetti sulle pressioni di Trump su Infantino, la federcalcio belga risponde a termini di regolamento e ribadisce che si tratta di una decisione non prevista dal codice disciplinare.

Nella notte tra lunedì e martedì è in programma l’ottavo di finale tra Belgio e Stati Uniti.

Scrive la Federcalcio belga:

“La Royal Belgian Football Association (Rbfa) è stupita dalla decisione della Fifa di riabilitareper la partita Usa-Belgio il giocatore statunitense squalificato Folarin Balogun. La Fifa basa la sua decisione sull’Articolo 27 del Codice Disciplinare Fifa.

Questa disposizione stabilisce che il Comitato Disciplinare può decidere di sospendere l’esecuzione di una sanzione disciplinare precedentemente imposta.

Tuttavia, l’Articolo 66.4 dello stesso Codice Disciplinare prevede chiaramente che un cartellino rosso (espulsione) comporti automaticamente una squalifica per la partita successiva della squadra, come è stato il caso per tutte i precedenti cartellini rossi emesse durante questo Mondiale.

Inoltre, indipendentemente da quanto sopra, la decisione è in diretta contraddizione con le disposizioni del Regolamento del Mondiale Fifa 2026, come stabilito nell’Articolo 10.5:

Balogun è stato espulso, quindi deve scontare almeno una giornata di squalifica

“Se un giocatore o un rappresentante della squadra viene espulso a seguito di una cartellino rosso diretto o indiretto (doppia ammonizione), sarà automaticamente squalificato dalla partita successiva della sua squadra. Possono inoltre essere imposte ulteriori sanzioni”.

La natura automatica di tale squalifica è stata esplicitamente riaffermata nella Circolare numero 16 della Coppa del Mondo Fifa 2026, che è stata distribuita il 12 maggio 2026 a tutte le associazioni membre partecipanti.

La stessa regola viene ribadita in ogni Riunione di Coordinamento Partita della Coppa del Mondo Fifa 2026 prima di ogni incontro ed è inclusa in tutte le presentazioni dei workshop della Coppa del Mondo Fifa 2026.

Al fine di tutelare i diritti legittimi di tutte le squadre partecipanti e di proteggere i principi fondamentali del fair play nel nostro sport, sia in questa Coppa del Mondo Fifa che nelle edizioni future del torneo, la Federcalcio belga sta esaminando tutte le misure a disposizione”.