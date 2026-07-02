Messi è protetto dalla Fifa? Perché Balogun espulso e lui no? Il dibattito ormai dilaga (anche sul Telegraph)

Stessa entrata coi tacchetti: quella di Messi è parsa decisamente più volontaria eppure a essere espulso è stato l'attaccante Usa. È evidente la disparità di trattamento tra l'Argentina e gli altri

Il Telegraph: c’è una regola per Messi e una per gli altri

Si chiama doppio standard. A questi Mondiali c’è un regolamento per Messi e l’Argentina, e un altro per il resto delle squadre e dei calciatori. Il dibattito ormai dilaga. È in piedi dalla prima partita dell’Argentina, contro l’Algeria, quando messi non è stato espulso per una bruttissima entrata coi tacchetti su un calciatore algerino. L’altra notte, invece, per un’entrata simile il calciatore statunitense Balogun è stato espulso nel match contro la Bosnia. Quella di Messi peraltro sembra un’entrata decisamente più volontaria rispetto a quella di Balogun. L’Argentina ha goduto di tanti altri favori arbitrali.

Scrive il Telegraph:

“Quindi c’è davvero una regola per Lionel Messi e un’altra per tutti gli altri”.

Contro il Belgio, lunedì a Seattle, la Nazionale di Pochettino giocherà l’attaccante più importante: Folarin Balogun che è il primo calciatore espulso in una fase finale del Mondiale dopo la celebre testata di Materazzi a Zidane nel 2006.

Commenta il Telegraph:

“Zidane non poteva lamentarsi della sua espulsione. Balogun invece sì, soprattuto in relazione a quel che è successo (o non è successo) con Messi all’inizio del torneo”.

L’entrata dell’argentino è parsa molto più volontaria

Il Telegraph ricorda che Messi è sfuggito a qualsiasi provvedimento dopo aver messo i propri tacchetti sul tallone d’Achille di Aissa Mandi.

Scrive il quotidiano che

“nella migliore delle ipotesi si è trattato di un intervento goffo, nel peggiore dei casi Messi aveva idea di cosa stesse facendo. La reazione preoccupata del capitano argentino subito dopo la diceva lunga, ma Szymon Marciniak, l’arbitro né tantomeno il Var hanno preso alcun provvedimento”.

E allora, si chiede il quotidiano, perché invece Balogun è stato espulso?

Stessa entrata, evidentemente involontaria. Eppure l’arbitro brasiliano Raphael Claus è stato richiamato al Var e ha espulso l’attaccante

Balogun aveva gli occhi fissi su pallone, non voleva entrare su Muharemovic, è stato uno scontro di gioco.

😳 ¿Hay DOBLE RASERO ARBITRAL en el MUNDIAL con MESSI? 🟥 Balogun fue expulsado por una jugada similar a una que hizo Messi y no vio ni amarilla.#JUGONES pic.twitter.com/XTvRH1uZGl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 2, 2026

Pochettino, ct degli Stati Uniti, ha commentato: “Per me non è mai cartellino rosso. Guardandolo dopo in tv, l’intenzione non è quella di calpestare il giocatore, è un’azione normale nel calcio che accade per caso. Non è mai intenzionale. Non è mai un cartellino rosso. È giusto fare appello”.