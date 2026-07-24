Annullato a Cordoba il concerto della cantante spagnola Rosalia: ha sfottuto l’Argentina dopo la finale ai Mondiali

È stata subissata da messaggi di odio. Aveva condiviso un messaggio provocatorio, non sono bastate le scuse: "L'ho condiviso per la mia canzone in sottofondo, non avevo letto. Ho solo amore per l'Argentina".

La rivalità tra Spagna e Argentina dopo la finale dei Mondiali continua. La pop-star spagnola Rosalía si è vista costretta ad annullare il suo concerto a Córdoba dopo aver ricevuto “numerosi messaggi di odio e di rabbia”; la catalana aveva condiviso un post sui social contro l’Argentina dopo la finale della Coppa del Mondo. Successivamente si è scusata ma non è bastato.

Rosalía bersagliata sui social dopo una condivisione contro l’Argentina

Lo spettacolo, scrive El Mundo, è stato sospeso “per proteggere l’artista”. La società responsabile del concerto ha chiarito che la decisione d’impostazione dello show era stata stabilita quattro mesi fa, ovvero molto prima dell’inizio dei Mondiali.

La polemica era iniziata il giorno dopo la sconfitta dell’Argentina, quando Rosalía ha condiviso sul suo profilo TikTok un video dove l’attrice Mia Khalifa cantava una parte del suo brano La Perla accompagnato dalla frase: “Come va la vita ora che le perle sono state sconfitte“, riferendosi alla debacle dell’albiceleste. Accanto compariva anche la scritta “Una bufera locale, una delusione nazionale, un disastro globale“. Ciò ha portato numerosi argentini a interpretarlo come una provocazione ed esprimere commenti sgradevoli sui social.

Rosalía ha successivamente cancellato il contenuto e si è scusata, accanto ad una bandiera argentina: “L’ho condiviso perché c’era La Perla e non ho nemmeno letto quello che c’era scritto, colpa mia. Mi dispiace. Ho solo amore per l’Argentina“. A molti, però, le scuse pubbliche non sono bastate, e hanno rivenduto i loro biglietti per i quattro concerti previsti a Buenos Aires i primi di agosto.