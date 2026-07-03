Ancelotti: “Il Brasile non ha bisogno di stelle, ma di calciatori di alto livello che giochino per la squadra”

“Il Brasile non ha bisogno di stelle, ma di giocatori di alto livello che possano contribuire alla squadra“. Queste le parole del ct della Seleçao Carlo Ancelotti in un’intervista al quotidiano Folha de São Paulo.

Ancelotti: “Non so se con 1400 partite preparate posso capirne di calcio”

“I tifosi hanno bisogno di un’crack’. Ma qui, in Nazionale, non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di giocatori di alto livello che possano contribuire alla squadra. Nessuno può giudicare se ne capisco di calcio o no. L’unica verità è che ho già preparato più di 1400 partite. Potrebbe non essere sufficiente per capirne di calcio, ma è una buona fetta d’esperienza. Sono sicuro al 100% di non essere un genio, ma allo stesso tempo sono sicuro al 100% di non essere uno sciocco“, ha dichiarato l’allenatore, che si appresta a preparare la partita di domenica contro la Norvegia.

Ancelotti ha rivolto parole di stima nei confronti della Nazionale nordica, a poche ore dagli ottavi di finale dei Mondiali, evidenziando la qualità di Erling Haaland: “Uno dei migliori giocatori del mondo” lo ha definito.

Ha poi confessato che a Neymar non piace restare in panchina, ma ha dimostrato umiltà in queste settimane: “Neymar è molto rispettoso, gentile e amato dai suoi compagni di squadra. È un personaggio molto importante per la squadra perché ha qualità. Il talento si forma con la genetica, con la struttura, con la cultura e la tradizione di un Paese. Il talento, 30 anni fa, era sufficiente per vincere. Oggi, da solo non basta. È necessario sostenere e aiutare il talento con professionalità, conoscenza, aspetto fisico, serietà e carattere“.