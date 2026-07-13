Allegri stasera a cena con De Laurentiis, dopo l’incontro del presidente per Vergara

La prima giornata napoletana di Allegri

A Sky Sport Massimo Ugolini racconta la prima giornata napoletana di Massimiliano Allegri. Pochi tifosi del Napoli ad accoglierlo. Ottimo. Ad accogliere Spalletti alla stazione Tav di Afragola non c’era nessuno.

“È atterrato da Linate intorno alle 13.2o, pochi tifosi presenti, due dirigenti del Napoli ad accoglierlo. Ha vari appuntamenti in città. Probabilmente andrà a scegliere la casa dove abiterà, il suo staff ha già visionato un po’ di case zona Posillipo. Poi l’appuntamento è a Castel Volturno per prendere visione dell’ufficio e del centro sportivo del Napoli. E poi molto probabilmente a cena incontro con Aurelio De Laurentiis.

“Perché De Laurentiis tra qualche ora incontrerà Giuffredi che è l’agente di Politano, di Di Lorenzo, soprattutto di Vergara, come di Marianucci. Verificherà se ci sono margini per il rinnovo di Vergara, tutte situazioni che poi verranno affrontate anche col nuovo allenatore. Domani finalmente ci sarà la presentazione domani al Teatro San Carlo”.