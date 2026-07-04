Allegri, ecco il suo staff: ci sono Landucci e Magnanelli. Idea Filippo Maran, figlio di Rolando
Il Corsport: "Ci saranno anche il responsabile dei preparatori Folletti e il preparatore dei portieri Borri. L’idea tattica di partenza sarà 4-3-3"
Dopo il tanto atteso annuncio, ecco che inizia a prendere forma il Napoli di Allegri, partendo dal suo staff. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Napoli, ecco lo staff di Allegri: c’è Landucci
Si legge sul Corsport:
“Con lui arriveranno il vice Landucci, il responsabile dei preparatori Folletti, il preparatore dei portieri Borri e i collaboratori Magnanelli e probabilmente Maran, figlio di Rolando. La lista sarà presto completa. L’idea tattica di partenza sarà 4-3-3, ma c’è tempo per provarla sul campo”
Nomi ben noti.
La richiesta di De Laurentiis
Ma quale sarà la richiesta del patron azzurro al tecnico livornese? Innanzitutto è facile intuire una valorizzazione profonda della rosa. Le spese folli della scorsa sessione di mercato devono in qualche modo trovare un senso logico. Troppo denaro è stato già bruciato. Scrive Azzi su Repubblica:
“Il presidente si aspetta che il successore di Conte riesca a rimanere molto in alto e gli ha chiesto innanzitutto di valorizzare al massimo l’organico, recuperando alla causa soprattutto gli illustri bocciati della precedente stagione: come Lang, Lucca e Rafa Marin. I due bilanci consecutivi in passivo sconsigliano del resto follie sul mercato”.