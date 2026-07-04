Allegri, ecco il suo staff: ci sono Landucci e Magnanelli. Idea Filippo Maran, figlio di Rolando

Il Corsport: "Ci saranno anche il respon­sa­bile dei pre­pa­ra­tori Fol­letti e il pre­pa­ra­tore dei por­tieri Borri. L’idea tat­tica di par­tenza sarà 4-3-3"

Dopo il tanto atteso annuncio, ecco che inizia a prendere forma il Napoli di Allegri, partendo dal suo staff. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Napoli, ecco lo staff di Allegri: c’è Landucci

Si legge sul Corsport:

“Con lui arri­ve­ranno il vice Lan­ducci, il respon­sa­bile dei pre­pa­ra­tori Fol­letti, il pre­pa­ra­tore dei por­tieri Borri e i col­la­bo­ra­tori Magna­nelli e pro­ba­bil­mente Maran, figlio di Rolando. La lista sarà pre­sto com­pleta. L’idea tat­tica di par­tenza sarà 4-3-3, ma c’è tempo per pro­varla sul campo”

Nomi ben noti.

La richiesta di De Laurentiis

Ma quale sarà la richiesta del patron azzurro al tecnico livornese? Innanzitutto è facile intuire una valorizzazione profonda della rosa. Le spese folli della scorsa sessione di mercato devono in qualche modo trovare un senso logico. Troppo denaro è stato già bruciato. Scrive Azzi su Repubblica:

“Il presidente si aspetta che il successore di Conte riesca a rimanere molto in alto e gli ha chiesto innanzitutto di valorizzare al massimo l’organico, recuperando alla causa soprattutto gli illustri bocciati della precedente stagione: come Lang, Lucca e Rafa Marin. I due bilanci consecutivi in passivo sconsigliano del resto follie sul mercato”.