Allegri è soddisfatto della rosa del Napoli: è adatta ai grandi palcoscenici
Il Corsport: "Ma qualcosa, ovviamente, dovrà essere riveduta e corretta. Piacciono il brasiliano Dodo, 27 anni, e l’inglese Brooke Norton-Cuffy, 22 anni"
Gli affari Gila e Khaili, sfumati all’ultimo, hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi azzurri che, giustamente, dal canto loro pretendono sempre colpi nuovi, anche magari mettendo da parte il dogma di De Laurentiis sulla parsimonia e l’attenzione al bilancio. Ora non è più possibile prescindere da ciò. Allegri lo sa, non è stupido, ed è per questo che avrà il compito di valorizzare una rosa che comunque rimane all’altezza.
Napoli, Allegri è soddisfatto della rosa
Scrive Fabio Mandarini sul Corsport:
“Allegri è soddisfatto della qualità della squadra, la ritiene all’altezza per competere ai massimi livelli in Italia e per ben figurare in Europa. Ma qualcosa, ovviamente, dovrà essere riveduta e corretta.
E non è un caso che senza Khalaili continui la caccia a un terzino destro: piacciono il brasiliano Dodo, 27 anni, e l’inglese Brooke Norton-Cuffy, 22 anni, rispettivamente valutati una quindicina di milioni da Fiorentina e Genoa. Occhi anche su Raoul Bellanova dell’Atalanta, 26 anni.”
Il punto sui portieri
Ovviamente, anche qui non è che cambi molto: si dovrà prima cedere Milinković-Savić. I nomi? Vicario, in uscita dal Tottenham, Kovař del Psv e Restes del Tolosa. Sarà un mercato lungo e molto dipenderà dalle uscite dei tanti big, compreso Anguissa, che potrebbe essere sostituito da Ríos del Benfica.