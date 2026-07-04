Il Corsport: "Ma qual­cosa, ovvia­mente, dovrà essere rive­duta e cor­retta. Piac­ciono il bra­si­liano Dodo, 27 anni, e l’inglese Brooke Nor­ton-Cuffy, 22 anni"

Gli affari Gila e Khaili, sfumati all’ultimo, hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi azzurri che, giustamente, dal canto loro pretendono sempre colpi nuovi, anche magari mettendo da parte il dogma di De Laurentiis sulla parsimonia e l’attenzione al bilancio. Ora non è più possibile prescindere da ciò. Allegri lo sa, non è stupido, ed è per questo che avrà il compito di valorizzare una rosa che comunque rimane all’altezza.

Napoli, Allegri è soddisfatto della rosa

Scrive Fabio Mandarini sul Corsport:

“Alle­gri è sod­di­sfatto della qua­lità della squa­dra, la ritiene all’altezza per com­pe­tere ai mas­simi livelli in Ita­lia e per ben figu­rare in Europa. Ma qual­cosa, ovvia­mente, dovrà essere rive­duta e cor­retta.

E non è un caso che senza Kha­laili con­ti­nui la cac­cia a un ter­zino destro: piac­ciono il bra­si­liano Dodo, 27 anni, e l’inglese Brooke Nor­ton-Cuffy, 22 anni, rispet­ti­va­mente valu­tati una quin­di­cina di milioni da Fio­ren­tina e Genoa. Occhi anche su Raoul Bel­la­nova dell’Ata­lanta, 26 anni.”

Il punto sui portieri

Ovviamente, anche qui non è che cambi molto: si dovrà prima cedere Milinković-Savić. I nomi? Vicario, in uscita dal Tottenham, Kovař del Psv e Restes del Tolosa. Sarà un mercato lungo e molto dipenderà dalle uscite dei tanti big, compreso Anguissa, che potrebbe essere sostituito da Ríos del Benfica.