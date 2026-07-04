E non è un caso che senza Kha­laili con­ti­nui la cac­cia a un ter­zino destro: piac­ciono il bra­si­liano Dodo, 27 anni, e l’inglese Brooke Nor­ton-Cuffy, 22 anni, rispet­ti­va­mente valu­tati una quin­di­cina di milioni da Fio­ren­tina e Genoa. Occhi anche su Raoul Bel­la­nova dell’Ata­lanta, 26 anni.”