Alla fine Gila andrà al Milan per 25 milioni più 5 di bonus, in due giorni ha superato il Napoli (Di Marzio)

Mario Gila è vicinissimo ad essere un nuovo giocatore del Milan. Decisivo il blitz di ieri da parte dei rossoneri, che l’hanno sfilato a Napoli e Atalanta. In due giorni il Milan ha superato il Napoli.

Gila vicinissimo a firmare col Milan

La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio su X.

Mario Gila è a un passo dal @acmilan! Accordo raggiunto col giocatore: decisivo il blitz di ieri — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2026

Nei prossimi giorni si cercherà di raggiungere l’accordo con la Lazio. Sky Sport scrive:

I rossoneri hanno raggiunto un’intesa totale col giocatore e il suo agente, sulla base di 5 milioni netti per 5 stagioni. Il Milan conta di chiudere l’operazione tra lunedì e martedì con un’offerta alla Lazio da 25 milioni più 5 di bonus. I rossoneri hanno superato la concorrenza del Napoli sia nell’offerta al calciatore, sia perché il club di De Laurentiis non è mai riuscito a raggiungere un accordo con i biancocelesti.

Il difensore spagnolo ha trovato l’accordo col Milan, che si appresta ad accogliere il secondo acquisto di mercato, dopo Gonçalo Ramos dal Psg.