A Berrettini è stato vietato il suo outfit ufficiale di Wimbledon: “Non era abbastanza bianco”

Il suo completo firmato Hugo Boss e sponsorizzato su Instagram prevedeva una giacca beige. L'All England Club ha un rigido codice d'abbigliamento, da rispettare dal momento in cui i tennisti mettono piede in campo.

Matteo Berrettini sta disputando il torneo di Wimbledon e il suo outfit non è passato inosservato. Il suo completo firmato Hugo Boss, infatti, è stato vietato perché ritenuto “non abbastanza bianco” e tendente al marrone.

Berrettini: “Il mio outfit di Wimbledon è stato vietato”

Berrettini aveva pubblicato su Instagram un video promozionale del suo outfit, che comprendeva una giacca beige che non gli è stata permessa di indossare.

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“Wimbledon me lo ha vietato. Non era abbastanza bianco. Era leggermente bianco sporco“, ha dichiarato il tennista dopo aver vinto il match ieri contro Arthur Fils. “Ne avevo parlato sui social. Avevo fatto un servizio fotografico con quell’outfit. Purtroppo non sono potuto entrare in campo indossandolo“.

C’è infatti un rigoroso codice d’abbigliamento dell’All England Club che tutti i tennisti devono rispettare dal momento in cui mettono piede in campo.

Berrettini si appresta domani ad affrontare il terzo turno contro Gregor Dimitrov.