Maledizione Berrettini: si ferma ancora per infortunio, Arnaldi va in semifinale a Parigi contro Cobolli

Arnaldi stava conducendo 7-5 5-2, Berrettini ha chiamato il fisio a inizio secondo set. La speranza è che non sia compromesso Wimbledon. Un azzurro andrà in finale a Parigi

La maledizione Berrettini

È una maledizione che perseguita Matteo Berrettini. È stato costretto al ritiro nei quarti di finale al Roland Garros. Si è fermato nel secondo set sul 5-2 per Arnaldi che aveva vinto il primo set 7-5. È stata una partita vera nel primo set che Arnaldi ha giocato molto bene, con una tattica ben precisa: giocare lungo, far giocare sempre un colpo in più a Berrettini e variare anche con palle corte. Arnaldi ha giocato molto bene, ha servito moltissime prime palle, è risalto da 0-3 pesante (ossia con due break) nel primo set e palla del 4-0 per Berrettini.

Berrettini ha chiamato il fisioterapista all’inizio del secondo set sul 2-1 per Arnaldi. Purtroppo è davvero molto sfortunato. La speranza è che non debba fermarsi a lungo. È un problema muscolare all’altezza dell’inguine.

Arnaldi (definito maratoneta da L’Equipe) approda in semifinale dove affronterà l’azzurro Cobolli. Anche Arnaldi è reduce da un infortunio, era sceso quasi al numero 150 del mondo. Si è ripreso e ha mostrato anche stasera una invidiabile condizione fisica. Con questa vittoria sale al numero 34 della classifica mondiale.

Ci sarà sicuramente un italiano in finale. Le due semifinali sono: Cobolli-Arnaldi e Zverev-Mensik.