“Volete mica pagarmi come David?”: l’addio di Vlahovic alla Juve è uno strappo totale

A far saltare ogni ipotesi di rinnovo, scrive Tuttosport, sono l'ingaggio richiesto (oltre 8 milioni) e le commissioni monstre. C'è anche una questione d'orgoglio per il serbo

L’addio di Vlahovic alla Juventus non è più un’ipotesi, ma una certezza. Come racconta Paolo Pirisi su Tuttosport, dopo quattro anni e mezzo, 168 presenze e 68 gol, il serbo e i bianconeri si separano: contratto scaduto, partenza a parametro zero. La trattativa per il rinnovo, scrive il quotidiano, “è finita” — e a far saltare tutto sono le cifre.

Lo strappo sull’ingaggio (e la questione David)

Il nodo è doppio: lo stipendio e, soprattutto, le commissioni. Vlahovic e il suo entourage chiedevano oltre 8 milioni l’anno più un cospicuo bonus alla firma, cifre che l’ad Comolli non era disposto a concedere, fermandosi a circa 6 milioni. Ma c’è anche una componente d’orgoglio, sintetizzata da una battuta che fotografa tutto: “Volete mica pagarmi come David?”. Il riferimento è a Jonathan David, “colpo” dell’estate bianconera arrivato con un ingaggio più contenuto ma commissioni pesantissime. Vlahovic, in sostanza, non accetta di essere trattato allo stesso modo. Posizioni “lontane anni luce”, scrive Tuttosport, con papà Milos altrettanto poco incline ai compromessi. La sintesi la offre Giorgio Chiellini: “A queste cifre non resta in Serie A”.

In Italia c’è solo il Napoli (ma le cifre frenano)

Sul mercato internazionale, Tuttosport mette in prima linea Bayern, Atletico Madrid e Chelsea. In Italia, invece, “solo il Napoli è attento”. Una conferma di quanto raccontiamo da settimane: dopo che il Napoli si era inserito per Vlahovic a parametro zero e che la trattativa era in stallo, con Manna a fiutare lo sgarbo alla Juve, ora il club azzurro resta l’unico italiano sulle sue tracce. Ma proprio le condizioni che hanno rotto col club bianconero — quegli 8 milioni e le commissioni monstre — sono lo stesso ostacolo che frena gli azzurri, come abbiamo spiegato ieri citando l’interesse informativo del Napoli.