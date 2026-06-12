Il Barcellona minaccia Florentino Perez di querela: “Deve ritrattare le dichiarazioni sui sette campionati rubati”

I blaugrana hanno presentato una richiesta di conciliazione: "Perez sa di aver detto falsità calunniose e offensive", si legge nel comunicato ufficiale del Barça.

Il Barcellona ha presentato una richiesta di conciliazione per Florentino Perez, presidente del Real Madrid, per un presunto reato di calunnia relativo all’articolo 205 del Codice penale. Il patron del Real ha infatti dichiarato lo scorso 12 maggio di essere stato “derubato di sette campionati“, durante il caso Negreira.

I blaugrana hanno affermato che se Florentino non ritratterà quanto detto, sarà querelato.

Barcellona contro Florentino Perez e le sue dichiarazioni sul caso Negreira

Il comunicato del Barça afferma:

Il Barcellona informa che, oggi, la richiesta di conciliazione obbligatoria prima del deposito di una denuncia penale per un reato di calunnia ai sensi dell’articolo 205 del Codice penale, è stata presentata contro il presidente del Real Madrid, il signor Florentino Perez, a seguito delle dichiarazioni nella conferenza stampa tenutasi il 12 maggio e in un’intervista a un media il giorno successivo.

Lo scopo di ciò è per il signor Perez di ritrattare alcune dichiarazioni che ha fatto con la conoscenza della loro falsità e che sono calunniose e offensive per l’immagine e la reputazione del club. Nel caso in cui questo reclamo non venga debitamente preso in considerazione, il Barcellona procederà con il deposito della denuncia penale corrispondente.